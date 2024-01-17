سوبر اليد الإماراتي السعودي 22 الجاري في الدمام

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلن اتحادا الإمارات والسعودية لكرة اليد عن موعد إقامة النسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي السعودي والمقررة في الخامسة والنصف مساء الخميس 22 يناير الجاري، ين فريقي شباب الأهلي الإماراتي والخليج السعودي، على أرض صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام السعودية. وسيمثل شباب الأهلي أندية الإمارات في النسخة الأولى للبطولة، بوصفه وصيفاً لكأس السوبر الإماراتي للموسم 2023 / 2024، وسيواجه فريق الخليج بصفته بطلاً لكأس السوبر السعودي لكرة اليد.

وقع الاتحادان الإماراتي والسعودي اتفاقية السوبر بين البلدين في شهر نوفمبر 2022، ممثلاً في نبيل عاشور رئيس الاتحاد الإماراتي لليد وفاضل بن علي النمر رئيس الاتحادين السعودي والعربي لليد، على هامش نهائي كأس الإمارات للرجال، وتم الاتفاق على إقامة أول نسخة في موسم 2023 ـ 2024، في السعودية والثانية في الإمارات ثم التناوب في إقامتها بين البلدين.

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