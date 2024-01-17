«دولية دبي للسلة» تنطلق الجمعة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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عقدت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ33 اجتماعاً في مقر اتحاد السلة في دبي لوضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات كافة قبل انطلاق المنافسات بعد غد الجمعة في قاعة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، وترأسه اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي.

وتم في الاجتماع تشكيل اللجان الخاصة كافة في البطولة فيتولى اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئاسة اللجنة المنظمة العليا، وعبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، نائباً لرئيس اللجنة المنظمة العليا، ومحمد عبدالله الحاج رئيساً للجنة المالية، وسالم المطوع مديراً للبطولة، ومنصور الهاشمي نائباً لمدير البطولة، وفريد القيواني رئيساً للجنة الفنية، وحمدان سعيد رئيساً للجنة الإعلامية، وعلي الأميري رئيساً للجنة الافتتاح والختام، وميثاء بن ضاوي رئيسة لجنة الإحصاء، وداوود التميمي رئيساً للجنة الحكام، وأحمد العبدولي مدير الإدارة الرياضية المجتمعية، ممثلاً للهيئة العامة للرياضة، وأحمد الجناحي ممثلاً لمجلس دبي الرياضي، والمقدم محمد علي أهلي من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وحمد عبدالرحيم أهلي ممثلاً لدبي الصحية، وسلطان عبدالرحمن من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وعوض سامي الشركة الراعية للبطولة ومحمد أحمد الحمادي مقرر اللجنة.

ورحب اللواء «م» إسماعيل القرقاوي بالحضور ووجه بضرورة أن تكون النسخة الـ33 متميزة في كل الأمور الفنية والتنظيمية والإدارية، وقال: «تشهد النسخة مشاركة قوية من أندية لها تاريخها في اللعبة بالوطن العربي، إضافة إلى فريق فلبيني قوي، وهناك تنوع كبير من الفرق سواء من قارة آسيا أو أفريقيا، وسيكون هناك زخم جماهيري كبير ننتظره من الفرق المشاركة كافة».

وأكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي مجدداً ضرورة أن يكون الحكام كافة على مستوى الحدث، وأن يتم تطبيق اللوائح كافة التي تمنح كل الفرق العدالة في الملعب.

وقدم سالم المطوع مدير البطولة شرحاً عن تحضيرات اللجان كافة، وعن توافر كل الإمكانات التي تسهم في النجاح وأكد أنه سيتم توفير كل سبل الراحة للفرق المشاركة كافة، وكذلك للجماهير المنتظر حضورها للمباريات، وتم التطرق إلى تطبيق اللوائح التنظيمية كافة الخاصة بأن تكون المباريات على أعلى مستوى.

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