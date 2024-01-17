نجاح كبير لمنافسات شد الحبل بـ «عمالية دبي»

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل على مختلف الملاعب في دبي منافسات النسخة الخامسة من «الدورة الرياضية العمالية» الأكبر من نوعها، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، وتقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا» على مختلف الملاعب في دبي، وتستمر حتى 11 مارس 2024، وتتضمن 11 لعبة رياضية هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الطريق، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، السباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكت، ورياضة الكبادي.

واختتمت بنجاح كبير منافسات بطولة شد الحبل التي شارك فيها 525 لاعباً من 35 فريقاً من مختلف الشركات، وأقيمت منافساتها في منطقة القوز الصناعية، وفاز فريق شركة ويد آدمز للمقاولات بالمركز الأول في البطولة بعد تغلبه على فريق ديزرت جروب في المنافسات النهائية ليحصل على كأس البطولة، ويحل فريق ديزرت جروب في المركز الثاني، فيما حل فريق شركة إمريل في المركز الثالث بعد تغلبه على فريق شركة النابودة، وفاز اللاعب جاستن صني من شركة إينوك على جائزة أفضل لاعب ناشئ بينما حصل اللاعب ميلان تشاند من شركة أجمل للعطور على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

تتويج

وفي ختام البطولة قام عبد الله لشكري أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وممثل عن مجلس دبي الرياضي، وشرطة دبي وبلدية دبي، بتكريم الفائزين وتم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالإضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة، كما تم توزيع جوائز وهدايا للفائزين في المسابقات التي أقيمت على هامش البطولة للجمهور الذي تابع المنافسات، وتابع عدد كبير من الجمهور من العمال والأسر المنافسات، وحرصوا على تشجيع اللاعبين وتحفيزهم أثناء البطولة.

وتتواصل فعاليات الدورة الرياضية العمالية الخامسة على مدار الأسابيع المقبلة، حيث تقام منافسات بطولة مصارعة الذراعين يوم 21 يناير في ملعب أرينا دلسكو للفعاليات بمنطقة القوز بدبي، تليها منافسات بطولة السباحة وبطولة الكريكت، وستكون بطولة كرة السلة مسك ختام الدورة، وتقام منافسات الدورة في 10 مواقع مختلفة هي جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، شركة دتكو، شركة دلسكو، مجمع إينوك السكني، القصيص، المحيصنة الرابعة، ومجمع الغرير السكني.

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