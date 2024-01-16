فيكتور أولسن بطل «جونيور دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تمكّن اللاعب الدنماركي الشاب فيكتور كوفود أولسن من إحراز لقب النسخة الثانية من بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك، بعد تقديمه أداءً مبهراً خلال منافسات البطولة التي أقيمت في نادي الإمارات للغولف قبيل أيام من انطلاق النسخة الـ 35 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في وقت لاحق هذا الأسبوع.

واستقطب الحدث، الذي نظّمته بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك بالتعاون مع اتحاد الإمارات للغولف، مجموعة من مواهب الغولف الشابة ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، واستمر على مدار يومي 13 و14 يناير على مسار مؤلف من 36 حفرة.

تتويج

شهدت البطولة في نسختها الثانية تنافساً قوياً بين 54 لاعباً ولاعبة من دول مختلفة، وانتهت بتصدّر كوفود أولسن ترتيب المشاركين ليظفر بكأس البطولة بعد تحقيقه إجمالي نقاط قدره 140 وأحرز اللاعبان كارتيك سينج ومو كريج 144 و147 نقطة على التوالي، ليحلا في المركزين الثاني والثالث.

حضر التتويج اللاعب الهندي المحترف شوبانكار شارما، والمدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك سايمون كوركيل، والمدير العام لاتحاد الإمارات للغولف أكرم سكيك.

تجربة رائدة

من جانبه، قال كوفود أولسن البالغ من العمر 17 عاماً: «لقد كانت تجربة رائعة حقاً واستمتعت باللعب على أرض ملعب المجلس قبيل أيام من انطلاق بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك. وأضاف رغم تعثري في اليوم الأول ولكني تمكنت من العودة بقوة، وأنا سعيد بأدائي بشكل عام ومتحمس لمشاهدة نجوم الغولف العالميين يتنافسون في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك خلال الأيام القليلة القادمة».

عودة هادفة

بدوره، قال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «لقد عادت بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك في نسختها الثانية لتظهر مجدداً المواهب الشابة لرياضة الغولف، ومن الرائع مشاهدة تصميم اللاعبين الشباب على تقديم أفضل أداء لديهم ورفع مستوى مهاراتهم بشكل تنافسي»، وأضاف: «نأمل أن تكون البطولة بمثابة تجربة تعليمية مميزة أتاحت لجميع المشاركين الارتقاء بمهاراتهم».

بطولة هيرو

سيفتح نادي الإمارات للغولف أبوابه أمام نخبة من لاعبي الغولف المحترفين من حول العالم في النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك من 18 حتى 21 يناير الجاري. ويتصدّر قائمة اللاعبين المشاركين روري ماكلروي، المصنف الثاني عالمياً وحامل لقب البطولة، ولوك دونالد، كابتن الفريق الأوروبي في بطولة كأس رايدر؛ وبرايان هارمان، المصنّف التاسع عالمياً وحامل لقب البطولة المفتوحة؛ بالإضافة إلى بادريج هارينغتون وفرانشيسكو موليناري وآدم سكوت. كما يشارك في نسخة هذا العام من البطولة اللاعب تومي فليتوود، الفائز مؤخراً ببطولة دبي إنفيتيشنال؛ وتيريل هاتون، المصنّف 14 عالمياً؛ وكاميرون يونغ، المصنّف 24 عالمياً.

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