الملك يعتلي صدارة بطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه

المصدر: الشارقة-البيان

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أعتلى كاراتيه نادي الشارقة الرياضي، الترتيب العام لبطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه (كاتا فردي)، بعد أن حقق 11 ميدالية منها 5 ميداليات ذهبية وفضيتان و4 برونزيات، في البطولة التي استضافها صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة في الحزانة.

وشارك في البطولة أكثر من 280 لاعباً، يمثلون 20 نادياً وأكاديمية خاصة وشملت المنافسات فئات الأشبال درجة أولى ودرجة ثانية وفتيات درجة أولى ودرجة ثانية وذكور تحت 21 سنة درجة أولى ودرجة ثانية وآنسات تحت 21 درجة أولى ودرجة ثانية بالإضافة لفئات البراعم.

وخاض أبطال ملوك الكاراتيه بنادي الشارقة الرياضي البطولة بـ 48 لاعباً ولاعبة موزعين على الفئات المختلفة.

وبالنتيجة حافظ كاراتيه نادي الشارقة على صدارة الترتيب العام لبطولة الاتحاد للكاراتيه لفئة الكاتا فردي للسنة الثالثة على التوالي.

وفي إجمالي عدد الميداليات حصد ملوك الكاراتيه على أكبر غلة منها حيث نالوا 41 ميدالية ملونة لكل الفئات المشاركة، حيث نالت فئة البراعم 13 ميدالية ذهبية و8 فضيات و9 برونزيات، فيما نالت فئة الأشبال والفتيات وتحت 21 سنة 5 ميداليات ذهبية ومثلها فضية و4 برونزيات.

وتتواصل البطولة الاسبوع القادم بإقامة بطولة الإمارات المفتوحة (كاتا فردي) لفئات الناشئين والشباب والرجال.

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