أُنس جابر إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

المصدر: ملبورن - أ ف ب

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حجزت التونسية أُنس جابر، وصيفة بطولتي ويمبلدون (2022 و2023) وفلاشينغ ميدوز (2022)، مقعدها في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوزها على الأوكرانية يوليّا ستارودبتسيفا 3-6 و1-6، فيما خرجت المصرية ميار شريف بعد خسارتها أمام البلجيكية اليز مرتنز، وتأهلت الأمريكية كوكو غوف المصنفة رابعة على حساب السلوفاكية آنا كارولينا شمييدلوفا.

وفي بطولة الرجال تأهل الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثاً عالمياً والوصيف مرتين، إلى الدور الثاني من البطولة، بفوزه على الفرنسي تيرانس أتمان، كما تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سابعاً عالمياً إلى الدور نفسه بفوزه على البلجيكي زيزو بيرغس، وودع البريطاني موراي المصنّف 44، البطولة بخسارته أمام الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفيري.

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