الإمارات تشارك في «الأولمبية الشتوية للشباب» بكوريا الجنوبية

المصدر: دبي - البيان

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تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب التي تقام في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 19 يناير الجاري وحتى الأول من فبراير المقبل، بمشاركة 1900 رياضي من 80 لجنة أولمبية من قارات العالم، يمثلون الفئة العمرية من (15 – 18) عاماً.

ويمثل الدولة في الحدث الذي تقام منافساته في منشآت 4 مدن مختلفة بمقاطعة جانجوون كلّ من اللاعبة آمنة المهيري، ضمن منافسات التزلج على المنحدرات الثلجية باستخدام اللوح الثلجي «السنوبورد»، واللاعب الكس استريدج، في رياضة التزلج المتعرج على المنحدرات الثلجية.

وتعد مشاركة ثنائي الإمارات في المحفل الأولمبي إنجازاً كبيراً يحدث للمرة الأولى لاسيما وأن هذا التواجد جاء من خلال بطاقات التأهل، تتويجاً لجهودهما خلال المرحلة الماضية التي بدأت من بطولة الإمارات في «سكي دبي» في شهر أكتوبر من عام 2022، ثم خوضهما العديد من المشاركات في عدة بطولات محلية في أوروبا، بهدف زيادة الاحتكاك ورفع المستوى الفني، إلى جانب إقامة معسكرات تطويرية في عدد من المنتجعات الثلجية الرياضية في سويسرا، والنمسا، وفرنسا ونيوزيلندا، لجمع النقاط.

وأسهمت التصفيات والنقاط التي حصدها الثنائي في بطولة العالم الشتوية للشباب بنيوزلندا شهر أغسطس الماضي، في تأهلهما إلى أولمبياد جانجوون، حيث يشترط لمشاركة اللاعبين الحصول على رخصة دولية صادرة من دولي التزلج وأن يكون العمر ما بين 15 – 18 عاما.

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وأكد فارس المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية أن تواجد الرياضيين الإماراتيين في المحافل الكبرى، دلالة مهمة على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الحركة الأولمبية في الدولة بدعم من القيادة الرشيدة التي تؤمن بقدرات أبنائها ومدى كفاءتهم وجاهزيتهم لملاقاة نخبة الرياضيين في ميادين التنافس الرياضي، وثقة وعزيمة هؤلاء الأبطال الذين حددوا لأنفسهم مساراً واضحاً وبذلوا قصارى جهودهم لتحقيق أهدافهم.

بدوره، قال هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، إن المشاركة في الدورة تعد في حد ذاتها إنجازاً لرياضة الإمارات، لأنها جاءت ثمرة لخطط الاتحاد واللجنة الأولمبية الوطنية وجهود «سكي دبي» لتطوير وتأهيل اللاعبين واللاعبات من خلال المشاركة في البطولات والمنافسات المحلية والدولية.

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