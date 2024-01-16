ناموس الحول لـ «الوسمية» والزمول لـ «شاهين» في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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استضافت تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة بالمرموم، صباح ومساء أمس، تاسع أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024، الذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن، واشتمل على منافسات هجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول، وتنافست 829 مطية على مدار 28 شوطاً وشهدت الفترة المسائية 12 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات، وذهب ناموس أول أشواط الفترة المسائية والذي خصص للحول المحليات إلى شعار سعيد سهيل بن دليوي الكتبي عن طريق «الوسمية» بزمن 12:33:1دقيقة، وحققت «ثقافه» المملوكة لسعيد منانه غديّر اجتبي صدارة الشوط الثاني للحول المهجنات بتوقيت 12:32:8 دقيقة، ونجح «شاهين» لمحمد طبازة الدودة علي العامري في حسم قمة الشوط الثالث للزمول المحليات بعد أن سجل زمناً وقدره 12:44:9 دقيقة، وتألق «وحيشان» بشعار حمد محمد فهيد العجمي في الشوط الرابع للزمول المهجنات وحسم المعركة بتوقيت 12:43:0 دقيقة.

الفترة الصباحية

وأقيمت 16 شوطاً في الفترة الصباحية، خصصت منها عشرة أشواط لهجن الإنتاج، وأهدت «سمحه» شعار سهيل سالم سهيل الخيلي صدارة التحدي الرئيسي للحول المحليات للإنتاج وذلك بزمن 12:37:11 دقيقة، وظفرت «غزل» لياسر محمد حليس العفاري بالناموس في التحدي الرئيسي للحول المهجنات للإنتاج وسجلت 12:35:3 دقيقة، وكسب «رصّاد» المملوك لمحمد سالم دربش العامري صدارة الشوط الثالث للزمول المحليات للإنتاج بعد أن وصل لخط النهاية في زمن بلغ 12:41:6 دقيقة، وكان التحدي الرئيسي للزمول المهجنات من نصيب شعار حمد سالم سليم الكتبي والذي قدم «رعد» بطلاً للزمول المهجنات للإنتاج بتوقيت 12:53:01 دقيقة.

وتختتم بميدان المرموم صباح ومساء اليوم، سباقات هجن أصحاب السمو الشيوخ في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024، من خلال تحديات الحول والزمول التي ستقام في 27 شوطاً، منها 14 شوطاً في الفترة الصباحية، و13 في الفترة المسائية، وستكون مسافة السباق 8 كيلومترات.

تطور

وقال محمد علي المنصوري عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن: لقد شهد المهرجان إقبالاً كبيراً ومنافسة مثيرة دفعت بسوق الهجن فازدادت المشتريات والمبيعات التي أفادت ملاك الهجن، كما أعرب عن تجاوب المشاركين وحماسهم وارتياحهم للتطور الذي يشهده المهرجان كل عام وأن سباقات الهجن في تطور وتقدم وازدهار بفضل الدعم والاهتمام من قيادتنا الرشيدة مما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة، واختتم حديثه بالقول: أتمنى النجاح والتوفيق لجميع المشاركين في هذا المهرجان الحافل.

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