منتخب الجودو يستعد لـ «عالمية البرتغال» في جورجيا 

المصدر: لشبونة - البيان

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أكمل منتخبنا الأول للجودو استعداداته في معسكره الحالي الذي يقيمه في جورجيا استعداداً للمشاركة في بطولة «أوديفيلاس» «غراند سلام» التي تقام في البرتغال اعتباراً في الفترة من 26 حتى 28 يناير الجاري بمشاركة أكثر من 650 لاعباً ولاعبة من 90 دولة، من بينها 5 دول عربية، وهي منتخبات الإمارات، المغرب، وتونس، والجزائر، ولبنان.

وتشهد تلك البطولة مشاركة منتخبنا بثلاثة لاعبين وفي مقدمتهم اللاعبة باتسو ألتان التي تشارك في منافسات وزن تحت 57 كجم واللاعب جريجوري أرام الذي يشارك في منافسات وزن تحت 90 كجم، وكريم عبد اللطيف في وزن تحت 73 كجم، والتي تجرى قرعتها في الثانية من ظهر يوم الخميس 25 يناير الحالي.

استعداد

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو عقب مكالمة هاتفية من ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، رئيس البعثة أن المنتخب جاهز للمشاركة الإيجابية وفقاً لخطة الإعداد للموسم الجديد الذي يبدأ بأول حدث لجولة الجودو العالمية في البرتغال، وهو أول سباق للجائزة الكبرى لهذا العام 2024، والتي تعقبها في الثاني من فبراير المقبل النسخة الخمسين من بطولة باريس غراند سلام الأسطورية للجودو في نسختها الـ 50، حيث يتوقع نسخة استثنائية، قبل الانتقال إلى العاصمة أبوظبي التي تحتضن بطولة العالم للجودو، في مايو 2024، قبل انطلاقة دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 في شهري يوليو وأغسطس، والتي تليها الألعاب البارالمبية.

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