فليتوود يتقدم إلى وصافة «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم الإنجليزي تومي فليتوود إلى المركز الثاني في الترتيب الأسبوعي العالمي الصادر أمس لـ «السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد للغولف، بفضل فوزه بلقب النسخة الافتتاحية لبطولة «دبي إنفيتيشنال» التي اختتمت أول من أمس في منتجع خور دبي.

وكسب فليتوود، الذي يعتبر من اللاعبين الذين اختاروا الإقامة في دبي على الصعيد الشخصي، 500 نقطة بفضل الفوز بلقب بطولة «دبي إنفيتيشنال»، وذلك بعدما أنهى المنافسات برصيد 19 ضربة تحت المعدل، بعد منافسة قوية مع الجنوب إفريقي ثريستون لورانس والإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل لقب جولة دي بي ورلد.

وقام عبدالله النابودة، مستضيف البطولة، بتتويج فليتوود بكأس البطل، بحضور اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، عضو الاتحادين العربي والآسيوي للغولف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز