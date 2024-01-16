«فيكتوري» يقدم خبراته لفريق ميامي في الزوارق الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

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في إنجاز جديد لرياضة الإمارات ومؤسساتها سجل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نجاحاً باهراً ونقلة كبيرة مستحدثة بعد إبرامه اتفاقاً مع فريق ميامي الأمريكي للزوارق السريعة لإدارة عمليات فريقه الذي ينافس في مونديال الزوارق الكهربائية 2024 والذي ينطلق بداية فبراير في مدينة جدة السعودية.

وبموجب الاتفاق الموقع بين المؤسستين ستقدم إدارة الفيكتوري خبراتها الفنية والإدارية للفريق الأمريكي خلال مشاركته في البطولة العالمية المرتقبة من خلال فريق متكامل من كوادر المؤسسة فضلاً عن مشاركة نجم فريق فيكتوري-فورمولا1 ووصيف بطل العالم 2023 المتسابق السويدي أريك ستارك لقيادة زورق الفريق الأمريكي الذي سيحمل رقم 16.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة العالمية التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي أم- قد اعتمدت مشاركة فريق ميامي للزوارق السريعة والذي يملكه المغني العالمي والموسيقي الشهير مارك أنتوني الحائز على جائزة غرامي العالمية.

ويسعى الفريق الأمريكي بقوة ليكون بطل الموسم لذلك اتجه للتعاقد مع إدارة الفيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية صاحبة التاريخ العريق والباع الطويل لأكثر من ثلاثة عقود مع سجل مضيء ومليء بالإنجازات العالمية التي سطرها في منافسات الزوارق السريعة بمختلف فئاتها الأولى والفئة الثانية والفئة الثالثة -6 ليتير- واكس كات وفورمولا 1 وأف 4 أس إضافة إلى الدراجات المائية.

إنجاز جديد

وقال محمد عبدالله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي للنادي إن هذه الخطوة تعتبر إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيد النادي الزاخر بالإنجازات وتأكيد على المكانة التي وصلت إليها المؤسسات الوطنية في دولة الإمارات والتي اكتسبت سمعة عالمية وأثبتت قدرتها على التأثير والتغيير لتشكل عامل جذب دفع الفرق العالمية لتوجيه البوصلة نحو الفريق من أجل الاستفادة من الخبرات المتراكمة لأسياد البحار والملاحم التي رسموها منذ تأسيس فريق فيكتوري الذي وضع بصمته حول العالم.

حليف قوي

وأعلن عن الشراكة الجديدة بسعادة بالغة وتفاؤل كبير من أجل تحقيق الآمال والأهداف مالك الفريق المغني العالمي مارك أنتوني من مقره في ميامي مؤكداً أنه تعاقد مع حليف قوي هو فريق فيكتوري الذي سيقدم خبراته الفنية من خلال الدعم الفني واللوجستي لإدارة مشاركة فريق ميامي في مونديال الزوارق الكهربائية كما سيشارك نجم الفريق السويدي أريك ستارك كقائد للزورق الأمريكي في الحدث رفقة المتسابقة الأمريكية نجمة رياضة الدراجات المائية آنا جلينون.

وقال أنتوني إن اختيار الفيكتوري جاء من أجل المنافسة في الحدث والاستفادة من قدرات الفريق الذي يعتبر صاحب الرقم واحد في السباقات البحرية والاسم الأبرز والأشهر والأفضل في الساحة الدولية على الإطلاق ويكفي رصيده الزاخر بالأمجاد والبطولات على مدار أكثر من 30 عاماً مشيراً إلى أن الجميع مع الفريق الأمريكي سيعملون كيد واحدة نحو الهدف الكبير والتتويج في موسم طويل وحافل يبدأ بعد أيام في جدة ويمر بعدد من المحطات مثل البندقية وبورتو بانوس وجنيف وموناكو وروتردام وهونغ كونغ.

تعد بطولة العالم للزوارق الكهربائية -إي 1- التي تنطلق بداية شهر فبراير 2024 البطولة الأولى والوحيدة المتخصصة في فئات القوارب الكهربائية في العالم والتي نالت صفة الاحتراف مؤخراً من الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي ام-

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