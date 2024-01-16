صوفي تحلق بكأس «الشراع الدولية لقفز الحواجز»

المصدر: أبوظبي - البيان

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توج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الفارسة الألمانية صوفي هينرز، بكأس جائزة الشراع لونجين الكبرى، في ختام النسخة السابعة لبطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، والتي استضاف فعالياتها نادي العين للفروسية والرماية والغولف، خلال الفترة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد (9 ـ 14) يناير، وتزامنت معها بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، وبطولة دولية لخيول القفز الصغيرة من فئة النجمة الواحدة.

وشهد منافسات الختام، ومراسم تتويج الفائزين محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين راعي جائزة الشراع لونجين الكبرى.

وتوجه محمد أحمد الحربي بالشكر والتقدير إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، على دعمها ورعايتها لقفز الحواجز عبر بطولة الشراع الدولية في نسختها السابعة.

وقال إن البطولة التي تتضمن بطولة الشراع الدولية من فئة الأربع نجوم، وبطولة الشراع من فئة النجمتين، وبطولة دولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، جاءت ناجحة من جميع النواحي التنظيمية والفنية.

وأضاف: إن الرعاية والدعم المتواصلين للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، لفرسان قفز الحواجز أثمر نتائج باهرة لفرساننا عبر التأهل لأولمبياد باريس 2024 وتحقيق الميدالية البرونزية لمسابقة الفرق لقفز الحواجز، في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت بمدينة هانجتشو الصينية في أكتوبر الماضي، والفضية والبرونزية في الفردي.

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