4 فرق في بطولة كأس دبي الفضية للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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عقدت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو مؤتمراً صحافياً بفندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند للكشف عن تفاصيل النسخة الرابعة عشرة من بطولة كأس دبي الفضية للبولو التي تنطلق 20 يناير. حضر المؤتمر محمد الحريز الأمين العام لاتحاد الإمارات للبولو مدير البطولة .

ويشارك في البطولة 4 فرق وهي الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والحبتور بقيادة محمد الحبتور وبنجاش بقيادة حيدر بنجاش وذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور. وأسفرت القرعة عن مواجهة «الحبتور» و«بنجاش» في اليوم الافتتاحي فيما يلتقي في المباراة الثانية فريق الإمارات مع ذئاب دبي. ورحب محمد الحريز بالحضور ونقل لهم تمنيات محمد خلف الحبتور رئيس الاتحاد الإماراتي للبولو بالتوفيق .

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