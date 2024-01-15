بمشاركة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.. اتحاد كلباء ينظم التحدي الرياضي السنوي لمنتسبي النادي

المصدر: كلباء - البيان

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نظمت إدارة نادي اتحاد كلباء، يوماً رياضياً مفتوحاً لمنتسبي النادي، ضم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعدداً من المدربين والإداريين والموظفين، وأقيم في منطقة مليحة، وذلك ضمن خططه المجتمعية التي تهدف لتعزيز التواصل بين أفراد أسرة النادي ووفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي

وشهد إقامة مباريات رياضية في كرة القدم الخماسية والكرة الطائرة والجري والشطرنج ورياضات أخرى، كما تم تنظيم مسابقات ذات طابعين ثقافي ورياضي، وتقديم جوائز على المشاركين، كما شهد تنظيم بعض الفعاليات المصاحبة التي جمعت أعضاء مجلس الإدارة والموظفين.

بدوره ثمن راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس الإدارة الجهود التي بذلتها اللجنة المجتمعية للنادي وعبر عن سعادته للتفاعل الكبير بين المشاركين، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تأتي في إطار تحقيق رؤية مجلس الإدارة بتقليل الروتين لتحسين أجواء العمل وتعزيز الروح الرياضية لتحقيق الأهداف والبرامج المستهدفة.

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