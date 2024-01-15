المضافة حديثاً إلى جدول فعاليات جولة دي بي ورلد..عبدالله الهاشمي يشيد بنجاح «دبي إنفيتيشنال للغولف»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أشاد اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات العربية للغولف عضو مجلس إدارة الاتحادين العربي والآسيوي للغولف بنجاح بطولة دبي إنفيتيشنال للغولف، المضافة حديثاً إلى جدول فعاليات جولة دي بي ورلد، وأقيمت للمرة الأولى، وشارك فيها 60 لاعب غولف محترفاً، و60 هاوياً بمقدمتهم ألمع نجوم اللعبة في العالم، وفاز بلقبها الإنجليزي تومي فليتوود.

وهنأ اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي الفائزين مقدماً الشكر لراعي البطولة، وأوضح أن الإمارات تعتبر ثاني أكثر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة على صعيد احتضان البطولات الدولية للغولف بمستوى احترافي عالٍ، وأكد أن اتحاد اللعبة يسعى دائماً لتقديم الدعم للبطولات لها، متطلعاً أن تسهم في زيادة انتشار اللعبة وجذب الناشئين لممارستها، مع إطلاق الاتحاد بالتعاون مع عقارات جميرا للغولف وموانئ دبي العالمية والجولة الأوروبية، برنامج موجه للمدارس تحديداً.

وأشاد الهاشمي بمكاسب بطولة دبي إنفيتيشنال للغولف، وقال: تشكل رياضة الغولف عنصراً سياحياً جاذباً، فالبطولة تابعها الملايين بالحضور أو عبر وسائل الإعلام، وهو ما يجعلها تحقق مكاسب ترويجية وإعلامية عدة، إلى جانب مكاسب رياضية بمشاركة نخبة لاعبي العالم.

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