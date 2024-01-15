3 بطولات تنتظر الرامي الإماراتي سلطان صالح بعد فوزه بجائزة الإبداع الرياضي

المصدر: الشارقة - وام

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قال سلطان صالح محمد حسن لاعب نادي الذيد للرماية الفائز مؤخراً بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في فئة أفضل ناشئ إماراتي، إنه يواصل استعداداته لخوض جميع المنافسات المقبلة في العام 2024، من أجل تطوير نفسه تمهيداً لتحقيق حلمه الأبرز في نيل ميداليات رفيعة المستوى في البطولات الدولية المقبلة وبطولة العالم، وصولاً إلى المشاركة في الدورة الأولمبية 2028، مقدماً أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لدعمه الكبير.

وأثنى الرامي سلطان صالح على رعاية ودعم مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عيسى هلال الحزامي ومجلس إدارة نادي الذيد برئاسة سالم بن هويدن الكتبي والشكر موصول لمدربه في النادي والمنتخب كابتن معمر عماد العلاف، الذي أسهم في اكتشافه وتطوير مستواه بشكل مميز ولأسرته وزملائه لدعمهم ورعايتهم التي أسهمت لوصوله للمرحلة الحالية من العطاء والإنجاز.

وكشف أفضل ناشئ إماراتي، أنه بانتظاره 3 بطولات مهمة يستعد لها حالياً بأفضل صورة ممكنة وهي الدورة الخليجية الأولى للشباب التي ستقام في أبريل القادم في الدولة، كما يطمح للمشاركة في بطولة كأس العالم التي ستعقد في 12 مايو المقبل في العاصمة الأذربيجانية - باكو إلى جانب المشاركة في كأس العالم للشباب التي ستقام في 27 يونيو المقبل في ألمانيا.

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