مروان المرزوقي يحقق أول فوز في «تنس دبي للشباب»

المصدر: دبي - البيان

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حقق مروان ناصر المرزوقي، لاعب منتخب الإمارات للشباب للتنس، فوزه الأول خلال مشاركاته في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للتنس بعد تغلبه على اللاعب الكندي كارتيك غوساين والذي يبلغ تصنيفه الدولي 740 بحسب التصنيف الدولي للشباب، وذلك ضمن منافسات الدور الأول لبطولة دبي للشباب j100، والتي ينظمها الاتحاد الإماراتي للتنس بإشراف الاتحاد الدولي، وتقام في ملاعب أكاديمية توب سبن في دبي ضمن سلسلة بطولات الشباب الدولية.

وعبر النيجيري أوديمي جون مدرب منتخب الشباب، عن سعادته بالفوز، خصوصاً أنه أول فوز دولي يحققه اللاعب مروان لأهميته بتعزيز ثقافة الفوز في البطولات الدولية وأمام اللاعبين المتميزين فنياً، وتابع: تشهد لعبة التنس في الإمارات في الوقت الحاضر تطوراً فنياً تصاعدياً يعكس الجهود التي تبذلها إدارة اتحاد التنس في استكشاف وتطوير المواهب المواطنة.

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