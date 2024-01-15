بطولة الإمارات الدولية للبولو تنطلق 20 يناير بمشاركة 6 فرق

المصدر: وام

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ينظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، منافسات بطولة الإمارات الدولية للبولو، خلال الفترة من 20 يناير الجاري حتى الرابع من فبراير المقبل، بمشاركة 6 فرق محلية وخارجية تضم كوكبة من نجوم اللعبة، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو.

وسيعقد النادي، مؤتمراً صحافياً، بعد غدٍ الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل البطولة وبرنامجها الزمني وأبرز النجوم المشاركين بها.

وأكد خالد سعيد المرزوقي العضو المنتدب المدير التنفيذي لنادي غنتوت رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن اللجنة قطعت شوطاً كبيرا في الإعداد والتجهيز لانطلاق البطولة في ثوبها الجديد، على ضوء توجيهات ومتابعة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بهدف إخراجها في أفضل صورة، استجابة لاستراتيجية مجلس إدارة النادي بتشكيله الجديد، الذي يستهدف تحقيق نقلة نوعية للعبة في المجالات كافة، بما فيها تنظيم واستضافة البطولات الكبرى بصورة احترافية، بجانب نشر اللعبة وتطويرها في الإمارات والمنطقة.

وذكر المرزوقي، أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز عينية قيمة للفرق المشاركة وعشاق البولو.

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