انطلاقة مبشرة لموسم «كاراتيه الإمارات»

المصدر: دبي- البيان

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سجل موسم «كاراتيه الإمارات» الجديد 2023-2024، انطلاقة مبشرة بإقامة بطولة الإمارات للكاتا لفردي فئات البراعم والزهرات «أ، ب» والأشبال «أ، ب» والفتيات وتحت 21 عاماً للدرجتين الأولى والثانية، والتي أقيمت على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة 286 لاعباً ولاعبة يمثلون 20 نادياً.

وشهدت البطولة مشاركة قياسية في عدد المشاركين فاقت المشاركة في الأعوام الماضية، وسط تألق وارتفاع كبيرين في مستوى اللاعبين واللاعبات شهد له الحضور من الفنيين وأولياء الأمور ومحبي اللعبة الذين اكتظت بهم صالة البطولة، في ظل تنافس مثير بين الأندية المشاركة، ما أفرز مواهب كثيرة من اللاعبين واللاعبات الذين ينتظرهم مستقبل باهر.

وتصدر نادي الشارقة الرياضي، البطولة بإحرازه 11 ميدالية متنوعة «5 ذهبيات و2 فضة و4 برونزيات»، تلاه شباب الأهلي بإحرازه 6 ميداليات متنوعة «ذهبية وفضية و4 برونزيات»، تلاهما اتحاد كلباء بإحرازه 3 ميداليات متنوعة «فضية و2 برونز».

حضر الختام وتتويج الفائزين، إبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، رئيس لجنة المسابقات، عضو لجنة التنظيم والمسابقات بالاتحاد الآسيوي، والمهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الفردية، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد.

وهنأ النعيمي الفائزين، مشيداً بارتفاع مستوى المنافسات بين الأندية المشاركة في البطولة، مقدماً الشكر لإدارة نادي الشارقة الرياضي على استضافة البطولة، وتعاونها الدائم مع الاتحاد، مشيداً بحسن تنظيم البطولة.

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