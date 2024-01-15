قرعة كأس دبي الفضية للبولو اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تعقد اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو 2024، مؤتمراً صحافياً اليوم بقاعة أبراج بفندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، لإجراء مراسم قرعة بطولة كأس دبي الفضية، وشرح تفاصيلها، والمقرر إقامة مبارياتها بمجمع ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

يحضر المؤتمر محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وممثلو الفرق المشاركة، وهي الإمارات والحبتور وذئاب دبي وبنجاش.

ورسخت بطولة كأس دبي الفضية للبولو موقعها على خريطة البولو بالمنطقة، اعتماداً على المنشآت والبنية التحتية في دبي. ويجمع الحدث نخبة من اللاعبين المميزين محليا وعربياً.

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