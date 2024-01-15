العين يتفوق على شباب الأهلي في «قمة الطائرة»  

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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حسم فريق العين قمة الجولة 11 من الدوري العام، بالفوز على ضيفه شباب الأهلي 0-3، وبقي العين في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، بوصوله إلى 5 انتصارات و17 نقطة، بينما فقد شباب الأهلي الصدارة، وتراجع إلى المركز الثاني، بتوقف رصيده عند 8 انتصارات و23 نقطة.

وصعد بني ياس من الوصافة إلى قمة الترتيب، بفوزه على ضيفه الجزيرة 1-3، وبقي الجزيرة في المركز الثالث بستة انتصارات و20 نقطة.

وحقق الوصل فوزاً صعباً على ضيفه حتا 2-3، ليحصل الوصل على نقطتين، ويظل في المركز الرابع، بوصوله إلى 6 انتصارات و15 نقطة، وحصل حتا على نقطة واحدة، ولا يزال في المركز الثامن الأخير، بانتصار وحيد و6 نقاط.

وشهدت الجولة ، فوز النصر على ضيفه عجمان 1-3، ورفع النصر رصيده إلى 5 انتصارات و16 نقطة، واحتفظ بالمركز السادس، وظل عجمان في المركز السابع قبل الأخير.

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