شباب الأهلي بطل «النخبة» في «السلم للدراجات الهوائية»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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توّج فريق شباب الأهلي أمس بطلاً لسباق النخبة ضمن النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبمشاركة 314 دراجاً من 42 جنسية.

وتصدر السلوفيني لوكا مزغيك دراج فريق شباب الأهلي «1» فئة الفردي وحل مواطنه ماتيزف غوفيكار من الفريق نفسه ثانياً، فيما حقق اليوناني بوليتشرونيس تزورتزاكيس من فريق ماي ووش ثالثاً.

وفي منافسات فئة الفرق التي حسمت نتائجها في الأمتار الأخيرة، فاز شباب الأهلي «1» بالمركز الأول، وحل «ماي ووش» ثانياً وفريق «أ» لشرطة دبي ثالثاً.

وانطلق السباق الذي امتد مسافة 182 كلم من منطقة سد حتا بين أحضان الطبيعة الجبلية وصولاً إلى منطقة محمية المرموم أكبر محمية صحراوية غير مسورة في الإمارات ومروراً بمختلف التضاريس والمناطق الحضرية الرائعة في دبي، وجاء السباق سريعاً وحافلاً بالإثارة إذ تجاوز معدل السرعة 50 كلم في الساعة في بعض المراحل، كما شكلت محطة السرعة «سبرينت» التي وضعتها اللجنة المنظمة في منتصف السباق وخصصت لها جائزة قيمتها 20 ألف درهم حافزاً إضافياً للدراجين.

وفي ختام السباق قامت اللجنة المنظمة ممثلة في محمد عبدالله الموسى رئيس اللجنة اللوجستية، ورامي النابلسي رئيس اللجنة المالية والتسويقية بتكريم الفائزين في فئة الفردي والفرق، فيما قام سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي بتتويج الفائز بمرحلة السرعة وهو تشارلامبوس كاسترانتاس من فريق ماي ووش، وبارت فن دير دريس من فريق وولفي للسباقات الفائز بالمركز الأول في فئة فوق الـ40 عاماً.

تطور

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على توجيهات ورعاية ودعم سموه للبطولة، التي أصبحت في صدارة بطولات الدراجات الهوائية في الدولة والمنطقة والعالم على صعيد بطولات الهواة، وقال: سعداء بنجاح السباق الذي يأتي ترجمة لرعاية وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت البطولة بتوجيهات سموه، وحققت النمو والتطور عاماً بعد آخر بفضل رعايته الكريمة وحرصه على متابعة السباقات وتحفيز المشاركين فيها، ما يؤكد نجاح السباق والمستوى الكبير الذي بلغته البطولة سواء على مستوى أداء الدراجين، أو التنظيم المتميز ونجحنا عبر كوادرنا الوطنية في تنظيم سباق كبير وبمشاركة أكثر من 300 دراج وعلى مسافة 182 كيلومتراً على مساحة جغرافية متنوعة تمتد من جبال حتا مروراً بمناطق عديدة وصولاً إلى منطقة السلم في محمية المرموم أكبر محمية طبيعية في العالم.

وتابع: نحن فخورون بأن ننظم هذا السباق الذي يمثل نموذجاً رائعاً لتطور البطولة ونجاح كوادرنا الوطنية التنظيمية ودراجينا في تقديم سباق إماراتي بمواصفات عالمية، كما أنهئ الدراجين على تحقيق معدل سرعة عالٍ بلغ 50 كلم في هذا السباق الكبير.

مستويات قوية

وأعرب سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي عن سعادته بالمستويات القوية التي قدمها الدراجون على طول السباق سواء في المناطق الجبلية أو المفتوحة وسط منطقة المرموم، وقال: جاء السباق سريعاً مقارنة بالنسخ الماضية، وهو ما يؤكد تطور مستوى الدراجين وهو أحد الأهداف الرئيسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية. وأشاد باختيار خط انطلاق السباق من منطقة حتا التي أصبحت واحدة من أفضل الوجهات السياحية في الإمارات.

قفزة نوعية

وأكد محمد عبدالله الموسى أن توجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله للبطولة وراء القفزة النوعية والتطور الذي تشهده من عام إلى آخر حتى وصلت للنسخة الثامنة، مشيراً إلى أن أعداد ممارسي الدراجات زاد منذ انطلاق البطولة، ووصل إلى مستويات عالية وبمشاركة أعداد كبيرة من المحترفين والنخبة والهواة.

وأضاف: اختيار الانطلاقة من سد حتا إلى سيح السلم «من الجبال إلى الرمال» كان مقصوداً وخاصة أننا منذ موسمين كان هناك سباق حتا إكسبو بمناسبة استضافة معرض إكسبو وها نحن نعود من جديد إلى حتا لرؤية ما وصلت إليه هذه المدينة السياحية الجميلة من تطور على مستوى المنشآت والمناطق السياحية والطرق والجوانب كافة.

ومن المقرر أن تتواصل النسخة الثامنة لبطولة السلم للدراجات الهوائية التي يبلغ مجموع جوائزها ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف درهم، بسباق الهواة الإماراتيين الذي يحمل اسم السباق إلى الفضاء، والنخبة للسيدات 3 و4 فبراير المقبل، ثم سباق السلم الصحراوي يوم 11 من الشهر نفسه.

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