الطير «22» يتألق في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

المصدر: أبوظبي - وام

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اقتنص الطير «22» لغانم علي بن حمودة لقب شوط الرمز للقرموشة - فرخ فئة العامة ملاك في افتتاح منافسات اليوم الثالث لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي تستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، واحتل «غند» لسعيد عبدالله حليس الفلاسي المركز الثاني، فيما احتل المركز الثالث «تغرودة» لعبدالعزيز عبدالله سعيد الكندي.

وأسفرت منافسات شوط التلواح الأول للقرموشة - فرخ فئة العامة ملاك عن تحليق «جي 1» لعمران فالح محمد النعيمي بالمركز الأول، فيما حل ثانياً «غارة» لمحمد مبارك محمد الهاجري، وجاء في المركز الثالث «جي 45» لراشد عبدالله المري، وفي شوط التلواح الثاني للقرموشة - فرخ للعامة ملاك كان اللقب من نصيب «جي 47» لنهيان عبدالله حمد المري، واحتل المركز الثاني «277» أحمد صغير الكتبي وجاء ثالثاً «جا 8» لعلي عبدالله حمد المري.

وحلق «جي 7» لراشد عبدالله حمد المري بلقب شوط التلواح الأول للقرموشة - جرناس للعامة ملاك، وحل ثانياً «جا 2» لحمد عبدالله حليس الفلاسي، وفي المركز الثالث جاء «فبركة» لحمد عبدالله حليس الفلاسي أيضاً.

واختتم «غيبهان» لسعيد عبدالله حليس الفلاسي منافسات اليوم الثالث بالتتويج بلقب شوط التلواح الثاني للقرموشة - جرناس للعامة ملاك، واحتل المركز الثاني «قمرا» لناصر بطحان سلطان المنصوري، وجاء ثالثاً «053» لمبارك مطر بن هواش الخييلي.

منافسات

وتختتم اليوم الإثنين منافسات فئة العامة ملاك بإقامة خمسة أشواط تبدأ بشوط الرمز للجير بيور - فرخ يعقبه شوطا التلواح الأول والثاني للفئة نفسها، فيما تختتم منافسات اليوم الرابع بشوطي التلواح للجير بيور - جرناس.

وانطلقت منافسات النسخة الحادية عشرة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة الجمعة الماضية وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري، وبمشاركة أكثر من 600 صقار و3200 صقر من مختلف أنحاء الدولة وتتضمن 100 شوط وأبرزها أشواط أصحاب السمو الشيوخ والعامة ملاك والعامة مفتوح فضلاً عن أشواط دول مجلس التعاون الخليجي.

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