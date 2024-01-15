نيوزيلندا تتوج بلقب «جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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فاز فريق نيوزيلندا بلقب «جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار»، الجولة السابعة من سلسلة الموسم الرابع لبطولة العالم للإبحار Sail GP، التي استضافتها العاصمة أبوظبي للمرة الأولى، وأقيمت بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، على مدار يومين بميناء زايد، بمشاركة 10 فرق عالمية.

وتمكن الفريق النيوزلندي بقيادة بيتر يبرلينج من تحقيق الفوز بعد منافسة من الفريقين الإسباني والأمريكي في الجولة النهائية من جائزة أبوظبي، وحل الفريق الإسباني ثانياً في السباق، بينما أنهى الفريق الأمريكي السباق في المركز الثالث.

شهد مراسم تتويج الفائزين الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وحميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وراسل كوتس، الرئيس التنفيذي لـ SailGp.

وكانت منافسات اليوم الختامي من جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار قد شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً بلغ نحو 3500 متفرج استمتعوا بالسباق في أجواء خلابة بالعاصمة أبوظبي.

وبفوزه بجائزة أبوظبي الكبرى تمكن فريق نيوزيلندا من تقليص الفارق مع الفريق الأسترالي في صدارة الترتيب العام للبطولة عقب نهاية الجولة السابعة إلى 6 نقاط، حيث يتصدر فريق أستراليا البطولة بإجمالي 56 نقطة، يليه نيوزيلندا بـ50 نقطة، وفي المركز الثالث الفريق الأمريكي برصيد 43 نقطة.

وقال بيتر يبرلينج، قائد فريق نيوزيلندا، عقب تتويج الفريق بالجائزة: «سعداء بتحقيق الفوز الأول لنا في أبوظبي، حيث قدم الفريق أداءً جيداً للغاية، وساعدنا نشاط الرياح في الجولة النهائية بعد تأهلنا عقب صدارة السباق الخامس، المنافسة كانت قوية مع الفريق الإسباني، لكننا استطعنا في النهاية التفوق».

وأضاف: «الموسم الرابع للبطولة يشهد منافسات صعبة على مدار جولاتها بالكامل، والفوز في أبوظبي مكننا من حصد نقاط مهمة وتقليص الفارق مع الفريق الأسترالي في الصدارة، الفريق قدم أداءً مميزاً في آخر جولتين من البطولة في دبي ثم أبوظبي، وجاء السباقان في الإمارات على أفضل ما يكون بصفة عامة، ونتطلع الآن للاستمرار في الجولة المقبلة في سيدني».

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