ريباكينا وبيغولا وأُنس جابر أبرز المشاركات في «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشفت اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن مشاركة 20 لاعبة من أبرز المصنفات في النسخة 24 لبطولة السيدات، تتقدمهن الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الثالثة عالمياً، والأمريكية جيسيكا بيغولا، المصنفة الخامسة، والتونسية أُنس جابر، المصنفة السادسة، واليونانية ماريا ساكاري، المصنفة الثامنة.

كما أكدت اللجنة المنظمة مشاركة حامل اللقب في بطولة الرجال ووصيفه الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف ثالثاً عالمياً، ومواطنه آندري روبليف، المصنف الخامس، والبولندي هوبرت هوركاش، المصنف التاسع عالمياً، الذي وصل إلى الدور نصف النهائي في بطولة ويمبلدون عام 2021، وكارين خاشانوف، المصنف الخامس عشر عالمياً، الذي بلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، وسيؤكد باقي النجوم مشاركتهم خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن طرح تذاكر بطولتي السيدات والرجال اليوم عبر الموقع الرسمي بداية من الساعة 12 ظهراً، ودعت المشجعين إلى شراء التذاكر بشكل مسبق، حيث يفتح شباك التذاكر في استاد سوق دبي الحرة للتنس قبل انطلاق الفعالية بوقت قصير.

وتقام النسخة الجديدة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس بين 18 فبراير و2 مارس 2024 على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس بالقرهود، بإقامة بطولة السيدات في الأسبوع الأول، تليها بطولة الرجال، بمشاركة نخبة من أفضل نجوم ونجمات اللعبة المصنفين بالمراكز الأولى عالمياً، ويبلغ مجموع جوائزها المالية أكثر من 6 ملايين دولار.

وأكد كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، الاستعداد لاستضافة أبرز لاعبي ولاعبات التنس في دبي، مشيراً إلى أن تصنيف بطولة السيدات ضمن بطولات فئة 1000 نقطة في رابطة محترفات التنس سيلعب دوراً كبيراً في زيادة شعبية هذه البطولة.

وقال ماكلوكلين: شهدت البطولات على مدار الأعوام الماضية مشاركة أبرز نجوم ونجمات التنس في المنافسات، ويسرنا الإعلان عن أوائل الأسماء المشاركة في دورة هذا العام من البطولات. ويمثل إدراج بطولات سوق دبي الحرة للتنس ضمن بطولات فئة 1000 نقطة في رابطة محترفات التنس بشكل دائم تأكيداً واضحاً على التطور الذي شهدته البطولة خلال العقدين الماضيين.

ومن جانبه، قال صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: «تزداد شعبية البطولة وأهميتها عاماً تلو الآخر، حيث تشهد دورة عام 2024 في دبي مشاركة نخبة من أشهر نجوم التنس على مستوى العالم، ونتوقع منافسة قوية بينهم للفوز بلقب البطولة».

وتشهد البطولة هذا العام من جديد اعتماد نظام مقاعد مرقمة، والذي يطبق على مقاعد المدرج السفلي في بطولة الرجال، وعلى التذاكر من فئتي برايم إيه وبرايم بي في كل من بطولتي السيدات والرجال، في حين تكون مقاعد المدرج العلوي متاحة دون حجز مسبق خلال أسبوعي البطولتين، وكذلك الأمر بالنسبة لمقاعد المدرج الأرضي خلال الأسبوع الأول من المنافسات.

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