تألق «الرئاسة» و«العاصفة» في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: دبي - علي الظاهري

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دشنت هجن أصحاب السمو الشيوخ مشوارها في منافسات سن الكبار، ضمن فعاليات النسخة السابعة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في ميدان المرموم، حيث أقيم أمس 27 شوطاً لسن الثنايا بواقع 14 شوطاً في الفترة الصباحية و13 شوطاً في الفترة المسائية لمسافة 8 كلم. وشهدت منافسات الفترة المسائية تألق هجن الرئاسة وهجن العاصفة في الأشواط الرئيسية لسن الثنايا، حيث حصدت هجن الرئاسة صدارة شوطي الأبكار، بينما نجحت هجن العاصفة في حصد صدارة شوطي الثنايا الجعدان.

وافتتحت هجن الرئاسة انتصاراتها في الفترة المسائية بعد فوز «هملولة» بصدارة الشوط الرئيسي الأول بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي في قمة الثنايا الأبكار، محققة أفضل توقيت زمني في الفترة المسائية بلغ 12:21:2 دقيقة.

وحلق «شاهين» بشعار هجن العاصفة بناموس الشوط الثاني للثنايا الجعدان بقيادة المضمر غياث الهلالي بعد منافسة قوية امتدت حتى الأمتار الأخيرة حسمها «شاهين» في توقيت بلغ 12:26:2 دقيقة.

وحققت «هملولة» الانتصار الثاني لهجن الرئاسة في الشوط الثالث بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي لتحسم قمة الثنايا الأبكار بزمن بلغ 12:32:3 دقيقة.

وتألقت هجن العاصفة في الشوط الرابع بعد أن نجح «شاهين» في إضافة انتصار جديد بقيادة المضمر غياث الهلالي ليحقق المركز الأول في زمن بلغ 12:26:1 دقيقة.

من جهة أخرى، يصل قطار مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن اليوم إلى ثاني محطات سن الكبار لمنافسات هجن أبناء القبائل عبر أشواط سن الحول والزمول البالغ عددها 16 شوطاً في الفترة الصباحية، من ضمنها 10 أشواط لفئة الإنتاج، بالإضافة إلى 12 شوطاً في الفترة المسائية لمسافة 8 كلم.

منافسات الصباح

وبالعودة إلى منافسات الفترة الصباحية، جاءت ضربة بداية تحدي هجن أصحاب السمو الشيوخ عبر أشواط الفترة الصباحية في سن الثنايا ضمن فعاليات المهرجان، والتي أقيمت على مدار 14 شوطاً لمسافة 8 كلم.

وحققت «حامية» بشعار هجن الرئاسة بقيادة المضمر صالح بالعرج المرّي صدارة أول الأشواط في الفترة الصباحية المخصص للثنايا الأبكار مسجلة زمناً قدره 12:18:4 دقيقة.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني للثنايا الجعدان بعد أن حسم «مشوش» لهجن الشحانية قمة الجعدان بقيادة المضمر جابر فاران المري مسجلاً زمناً قدره 12:36:2 دقيقة.

واقتنصت «الشاهينية» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري صدارة ثالث الأشواط للثنايا الأبكار، مسجلة زمناً قدره 12:25:6 دقيقة. وحسمت «هملولة» لهجن الرئاسة صدارة الشوط الرابع بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي مسجلة زمناً قدره 12:31:3 دقيقة.

وحققت «مادي» بشعار الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان أفضل توقيت في الفترة الصباحية وفي مجمل منافسات هذا اليوم في الشوط السابع للأبكار الثنايا بقيادة المضمر علي سعيد الوهيبي، بعد أن حسمت سباق الـ 8 كلم في زمن بلغ 12.13.8 دقيقة.

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