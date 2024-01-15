«دبي الدولي للدراجات المائية» على خط الانطلاق السبت

المصدر: دبي - البيان

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يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتنظيم سباق دبي الدولي للدراجات المائية - الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الإمارات الدولية 2024 - والذي سينطلق السبت المقبل في جزر دبي. ويقام الحدث ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية في الموسم الرياضي البحري 2023 - 2024 وبالتزامن مع حملة «أجمل شتاء في العالم» تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو آي أم) وبإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

وتستضيف شواطئ جزر دبي الخلابة الحدث للعام الثاني على التوالي، في إطار التعاون القائم بين نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ونخيل بعد النجاح الكبير الذي حققه الحدث في الموسم الماضي، حيث لاقى المكان الإشادة والثناء من قبل المتسابقين والمشاركين.

ويستقطب السباق مشاركة نخبة الأبطال في المنطقة والشرق الأوسط، إضافة إلى نجوم الصف الأول العالميين الذين يحرصون على المشاركة في بطولة الإمارات الدولية من أجل الحصول على نقاط التصنيف العام لفئات المحترفين المختلفة.

ويتنافس المشاركون في السباق المرتقب على ألقاب 10 فئات هي جالس محترفين جي بي 1، وجالس جي بي 3 «مواطنين»، وجالس جي بي 2، وجالس جي بي 4 «سبارك»، وواقف محترفين جي بي 1، وواقف جي بي 2، وواقف مخضرمين جي بي 2 «2 ستروك»، وواقف براعم «8 - 9 سنوات» جي بي 1 - 3، وواقف أشبال «10 - 12 سنة» جي بي 2 - 3،، وواقف ناشئين «13 - 15 سنة» جي بي 3-3.

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مبكراً عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق المرتقب عبر البوابة الإلكترونية، حيث سيستمر التسجيل حتى يوم الجمعة الموعد المقرر لبدء إجراءات المشاركة واستكمال الفحص الفني على الدراجات المشاركة، فيما تقرر انعقاد الاجتماع التنويري للسباق يوم الخميس المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي.

وسيخصص يوم السبت المقبل لمنافسات السباق، والتي تقام كالعادة على فترتين صباحية ومسائية يعقبهما تتويج أبطال الفئات العشر المشاركة في السباق، حيث ستكون انطلاقة المنافسات عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالنسبة للفترة الصباحية فيما تنطلق الفترة الثانية عند الساعة الثانية ظهراً.

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