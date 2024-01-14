شباب الأهلي بطلاً لسباق النخبة في بطولة السلم للدراجات الهوائية

المصدر: وام

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توّج فريق شباب الأهلي بطلا لسباق النخبة في انطلاق منافسات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، في السباق الذي أقيم اليوم الأحد، بمشاركة 314 دراجاً من 42 جنسية.

وتصدر السلوفيني لوكا مزجيك دراج فريق شباب الأهلي "1" فئة الفردي وحل مواطنه وزميله في نفس الفريق، ماتيزف جوفيكار، في المركز الثاني، فيما حقق اليوناني بوليتشرونيس تزورتزاكيس من فريق ماي ووش المركز الثالث.

وفي منافسات فئة الفرق فاز شباب الأهلي "1" بالمركز الأول، وجاء فريق "ماي ووش" ثانياً، وحل فريق شرطة دبي “ أ ” في المركز الثالث.

انطلق السباق، الذي امتد لمسافة 182 كلم، من منطقة سد حتا وصولا إلى منطقة محمية المرموم أكبر محمية صحراوية غير مسورة في الإمارات.

وفي ختام السباق قامت اللجنة المنظمة ممثلة في محمد عبد الله الموسى رئيس اللجنة اللوجستية، ورامي النابلسي رئيس اللجنة المالية والتسويقية بتكريم الفائزين في فئة الفردي والفرق، فيما قام سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بتتويج الفائز بمرحلة السرعة تشارلامبوس كاسترانتاس من فريق ماي ووش، و بارت فن دير دريس من فريق وولفي للسباقات الفائز بالمركز الأول في فئة فوق الـ40 عاما.

وقال سعادة عمير بن جمعة الفلاسي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة “ سعداء بنجاح هذا السباق الذي يأتي ترجمة لرعاية وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ”رعاه الله"، الذي انطلقت البطولة بتوجيهات سموه وتحقق النمو والتطور عاما بعد آخر برعاية سموه وحرصه على متابعة السباقات وتحفيز المشاركين فيها".

وأضاف " اليوم يؤكد نجاح هذا السباق المستوى الكبير الذي بلغته هذه البطولة سواء على مستوى أداء الدراجين، وأيضا التنظيم المميز الذي نجحنا من خلال كوادرنا الوطنية تنظيم سباق كبير بمشاركة أكثر من 300 دراج على مسافة 182 كيلومترا على مساحة جغرافية متنوعة تمتد من جبال حتا مرورا بمناطق عديدة وصولا الى منطقة السلم في محمية المرموم أكبر محمية طبيعية في العالم".

وأعرب سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي عن سعادته بالمستويات القوية التي قدمها الدراجون على طول السباق سواء في المناطق الجبلية أو المفتوحة وسط منطقة المرموم.

وقال " جاء السباق سريعا مقارنة بالنسخ الماضية، وهو ما يؤكد تطور مستوى الدراجين أحد الأهداف الرئيسية لبطولة السلم للدراجات الهوائية".

وأشاد أمين عام مجلس دبي الرياضي باختيار خط انطلاق السباق من منطقة حتا التي أصبحت واحدة من أفضل الوجهات السياحية في الإمارات.

من جهته أوضح محمد عبد الله الموسى رئيس اللجنة اللوجستية أن ارتباط مسافة السباق 182 كلم، هو رقم المرتبط بالنسخة الثامنة للحدث.

وقال: "دائما ما نبحث عن ربط النسخة الجديدة برقم مسافة السباق وهو ما حدث في العام الماضي وكانت المسافة 172 كلم، ومن المؤكد أن هناك جديد في النسخة المقبلة."

ومن المقرر أن تتواصل منافسات النسخة الثامنة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي يبلغ مجموع جوائزها ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف درهم، بسباق الهواة الإماراتيين الذي يحمل اسم السباق إلى الفضاء، و النخبة للسيدات 3 و 4 فبراير المقبل، ثم سباق السلم الصحرواي يوم 11 من الشهر نفسه.

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