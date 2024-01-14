النصر وأبوظبي يتألقان في افتتاحية موسم الريشة الطائرة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تألق نادي النصر ونادي أبوظبي لألعاب المضرب في بطولة الإمارات للإناث للفئات العمرية تحت سنوات 11 و13 و15، الافتتاحية لموسم الريشة الطائرة، والتي نظمها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، في أكاديمية اكسترا الرياضية في الشارقة، أول من أمس، بمشاركة 56 لاعبة من 4 أندية، هي نادي النصر ونادي أبوظبي لألعاب المضرب وأكاديمية اكسترا الرياضية ومركز عائشة بنت عثمان للريشة الطائرة.

وحصدت فتيات النصر 7 ميداليات ملونة في ختام المنافسات، بواقع ذهبيتين وفضية واحدة و4 ميداليات برونزية، حيث فازت لاعبة نادي النصر حياة خليفة بالمركز الأول في منافسات تحت 13 عاماً، وضمن الفئة نفسها، فازت زميلتاها جوهرة خليفة ومريم محمد درويش بالمركزين الثالث والثالث مكرر، فيما حصدت بدور هيثم من نادي أبوظبي لألعاب المضرب المركز الثاني، وفي منافسات فئة تحت 15 عاماً، حققت دانا أحمد المركز الأول، وحصلت روضة مبارك المزروعي من نادي أبوظبي لألعاب المضرب على المركز الثاني، وشيخة سالم العامري وموزة محمد العليلي من نادي أبوظبي كذلك، على المركزين الثالث والثالث مكرر، أما في فئة تحت 11 عاماً، حققت اللاعبة بدور صالح المزروعي من مركز عائشة بنت عثمان للريشة الطائرة المركز الأول، وحصلت لاعبة نادي النصر شهد مروان محمد على المركز الثاني، والريم علي البنا من نادي النصر على المركز الثالث، ومريم عادل المطروشي من نادي النصر أيضاً، المركز الثالث مكرر.

وأشاد سالم المزروعي نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بالمستويات الفنية القوية التي قدمتها اللاعبات، موجهاً الشكر إلى أكاديمية اكسترا الرياضية على استضافتها أول بطولات الموسم، وعلى تعاونها المستمر مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة.

وأكد المزروعي أن الموسم الجديد، يتضمن العديد من البطولات والفعاليات المتنوعة، التي اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد، من أجل مواصلة الجهود لتطوير ونشر اللعبة في جميع مناطق الدولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز