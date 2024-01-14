الصربي نيميك بطل «الفوت غولف» في «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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توج الصربي «جوزيف نيميك» برصيد 15 ضربة تحت المعدل بلقب النسخة الثانية من «بطولة الشارقة الدولية للفوت غولف» التي أقيمت أمس، في ختام فعاليات «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة» تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ونظمتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، بمشاركة 200 لاعب، ومن بينهم 23 من أساطير كرة القدم الدوليين.

وسجلت النسخة الثانية، في فئاتها الأربع، مشاركة 130 لاعباً، خاضوا التحدي في ملاعب نادي الشارقة للغولف والرماية، للفوز بجوائز مالية بلغت 30 ألف دولار. واستطاع «نيميك» على مدار جولتي المنافسات، التربع على صدارة الترتيب العام، وحصد المركز الأول، بفارق الضربة عن الإسباني «كارلوس كالفو»، وذهب المركز الثالث لمصلحة الصربي «ماتي سفيتك» برصيد 11 ضربة تحت المعدل.

وواصل لاعبو صربيا تألقهم في النسخة الثانية، بعدما انتزعت الصربية لوسيا كارميكوفا صدارة فئة النساء بمجمل الضربتين فوق المعدل، وبفارق كبير عن أقرب منافساتها اليابانية إري ياماشيتا التي حلت بالمركز الثاني برصيد تسع ضربات فوق المعدل، وحلت الإنجليزية ساره وايت بالمركز الثالث بمجمل 12 ضربة فوق المعدل. واستطاع الإيطالي ألبيرتو ألفاري حسم منافسات الرجال، بمجمل ضربتين فوق المعدل، فيما ذهب لقب فئة «الماسترز» لمن هم فوق 55 عاماً، للدنماركي ستين أميستادا بمجمل ثماني ضربات تحت المعدل.

وعقب ختام المنافسات، توج الشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس إدارة الشارقة الرياضي، وزياد الشرابي، المدير العام لنادي الشارقة للغولف والرماية، أبطال النسخة الثانية.

وأعرب خالد المدفع، رئيس الهيئة عن سعادته بالمشاركة الواسعة في النسخة الثانية من «بطولة الشارقة الدولية للفوت غولف»، في أسبوع حافل من الفعاليات، شارك فيها أساطير كرة القدم العالميون، وشهدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، وتجمع منافسات «الفوت غولف» بين لعبتين شعبيتين في أنحاء العالم، بتسديد اللاعبين الكرة بأقدامهم نحو الحفر المماثلة للعبة الغولف، وأن يتم احتساب الفائز بناءً على معدل الضربات الأقل التي احتاجها اللاعب لإدخال الكرة في الحفر.

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