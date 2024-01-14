البلوشي والخوري بطلا النسخة الثانية لـ«النجوم العربية الصاعدة للملاكمة» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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نجح الملاكم المغربي العالمي موسى غلام «28 عاماً»، بطل العالم في وزن الريشة، الحاصل على لقب منظمة الملاكمة العالمية لوزن الريشة فوق القارات، من الفوز أول من أمس على الجنوب أفريقي لونجا سابتميلا بالضربة القاضية في الجولة الرابعة، ضمن منافسات النسخة الثانية من بطولة «النجوم العربية الصاعدة للملاكمة»، التي شهدت 10 نزالات مثيرة، أقيمت برعاية دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وتنظيم شركة «إيه إيه صديقي سبورتس» بمشاركة نخبة من لاعبي الملاكمة العالميين والعرب.

كما شهدت البطولة تقديم الملاكم الإماراتي فهد البلوشي، أمل الملاكمة الإماراتية، أداءً ولا أروع خلال النزال الذي جمعه بالفنزويلي ميلنر ماركانو، في وزن الخفيف، ونجح بالفوز بالضربة القاضية في الجولة السادسة. ويعد البلوشي من أبرز الملاكمين الصاعدين الذين دخلوا عالم الملاكمة الاحترافية، وفاز في 12 نزالاً من أصل 13 خاضها خلال مسيرته، حسم اثنين منها بالضربة القاضية، كما فاز في آخر 11 نزالاً خاضها على التوالي.

كما قدم الملاكم الإماراتي المتألق فهد الخوري مباراة قوية في مواجهة الباكستاني شهزاد سهيل في وزن المتوسط، ونجح في هزيمته بالضربة القاضية في الجولة الثالثة، في مباراة قوية تسيدها الخوري منذ البداية، وفي نزال الوزن الخفيف فاز بطل الملاكمة الأردني المحترف بدر سمرين على الملاكم البريطاني جيف أوفوري، وواصل الملاكم السوري محمد بقداش الفوز دون تلقيه هزيمة بعد فوزه على منافسه التنزاني شعبان كونغو في الوزن الثقيل، وشهدت بقية النزالات فوز العراقي أمير كاظم على منافسه المكسيكي بيفرلي غونزاليس بخمس جولات من أصل ست بإجماع الحكام، وفي المواجهة التي جمعت بين الملاكم المصري إبراهيم قنديل مع الأوغندي إسحاق جونيور، نجح الأخير في تحقيق الفوز على منافسه بعد أداء متميز. وفي وزن المتوسط فاز الأردني هشام أسامة على الإندونيسي ريفا كونديمانغ في الجولة الثالثة، ونجح الملاكم المغربي أنس هافيان في تحقيق الفوز بإجماع الحكام على الأوغندي ضد باتامزي، كما سجل السعودي سليمان بدر ضمن منافسات وزن الوسط الفوز على منافسه التنزاني سالوم أوماري.

من جانبه، أكد أحمد صديقي، ممثل شركة «إيه إيه صديقي سبورتس»، المنظمة للحدث، سعادته بمستوى الملاكمين الواعدين المشاركين في البطولة، في النزالات الحماسية التي شهدتها النسخة الثانية، مشيداً بمستوى وأداء أبناء الإمارات الملاكمين المتميزين فهد البلوشي، الذي يسير بخطى ثابتة، وهو أحد الملاكمين الواعدين الذين نقف بشدة خلفهم وندعمهم لتطوير الملاكمة الإماراتية والعربية، وكذلك الملاكم المتميز فهد الخوري، الذي يسير بخطى ثابتة، وقال: «سعداء بالبطولة التي تمثل باكورة البطولات لسلسلة «النجوم العربية الصاعدة» خلال عام 2024، التي تشهد مشاركة مجموعة من أبرز الملاكمين الواعدين، إضافة إلى النجم المغربي العالمي موسى غلام، الذي شارك في الحدث للمرة الأولى. ونحن على ثقة بأن البطولة خرجت بالشكل اللائق وسط هذه الكوكبة الواعدة من الملاكمين الشباب».

ووجه صديقي الشكر إلى دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي لدعم الحدث، مؤكداً أن النسخة الثانية تأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها النسخة الأولى التي أقيمت في سبتمبر من العام الماضي.

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