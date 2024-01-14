الاتحاد الإماراتي للدارتس يسجل نجاح كبير في تنظيم الجولات الاسيوية

المصدر: دبي-البيان

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اختتمت الجولة الآسيوية للدارتس والتي نظمها الاتحاد الإماراتي على مدار اليومين الماضيين في فندق الحبتور بلاس بمشاركة ما يزيد عن 120 لاعبا ولاعبة من مختلف دول القارة الآسيوية .

وكانت البطولة قد افتتحت السبت برعاية امين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب الذي شارك بقص شريط افتتاح البطولة مع رئيس الاتحاد الإماراتي للدارتس سعادة خليفة المطيوعي وبحضور بطل العالم مايكل سميث والحكم العالمي Russ bray .

وبهذه المناسبة قال رئيس الاتحاد الإماراتي خليفة المطيوعي ان الجولة الآسيوية سجلت نجاحات على مستوى التنظيم والنتائج التي اظهر مستوى الاحترافية لدى ابطال اسيا في هذه اللعبة إلى جانب التنظيم العالي المستوى والذي اظهر الكفاءات التي ساهمت في انجاح الجولات الثلاث مما يؤكد ان الخبرات الاماراتية اصبحت متطورة وقادرة على ادارة اهم البطولات .

واستضاف الاتحاد الإماراتي للدارتس ثلاث جولات آسيوية شهدت منافسات قوية على المراكز والالقاب وبلغت جوائز الجولات الثلاث 30 الف دولار.

وتألق اللاعب الإماراتي حسين نادر علي حيث فاز على بطل آسيا لوريس لانغ في طريقه للوصول إلى الدور ربع النهائي

في سياق متصل قال الحكم الدولي والسفير العالمي لها Russ bray قال ان الإمارات نظمت افضل جولات اسيا وابدى رغبته لاستضافة إمارة دبي بطولات عالمية في مجال لعبة الدارتس

و جاءت النتائج على النحو التالي :

الجولة الأولى:



الأول : تويول اليكسيز - الفلبين

الثاني : نيبريدا بولو - الفلبين

الثالث : ليم بول - سنغافوره

الرابع - ماليكدوم نول - الفلبين

الجولة الثانية :



الأول : توبول اليكسيز - الفلبين

الثاني : هي ون جويل -الفلبين

الثالث : أبيبي الين - الفلبين

الرابع: كومار نتين - الهند

الجولة الثالثة:



الأول :نبريدا باولو -الفلبين

الثاني :كومار نتين - الهند

الثالث : أبيابي الين - الفلبين

الرابع : هيوغو لوينغ - هونغ كونغ

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