بارالمبية غرب أسيا تستعرض خطط سلامة اللاعبين والوفود

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل اللجان التنفيذية لدورة الألعاب البارالمبية الرابعة لغرب أسيا ( الشارقة 2024 ) والتي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة استعداداتها لاستقبال فرسان الإرادة خلال الفترة من 26يناير-2 فبراير الجاري .

حيث عقد أحمد سالم حمد المظلوم السويدي الرئيس التنفيذي مدير عام الدورة اجتماعا تنسيقا لمناقشة إجراءات سلامة اللاعبين والوفود المشاركة بحضور حيدر طالب أربيع رئيس لجنة التسكين والمواصلات والرائد عمر مطر العقروبي ممثلا لإدارة الدوريات والنقيب عمران عيسى المطروشي من إدارة المهام الخاصة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة حيث تم استعراض المخططات التوضيحية للمواقع والملاعب التي ستقام عليها فعاليات الدورة ، وخطط تأمين سلامة المشاركين ، بجانب أماكن الإقامة وخطط التحرك والمرور من وإلى الملاعب وأماكن إقامة الوفود وتوفير كل المتطلبات الخدمية والأمنية والفنية.

وأكد أحمد سالم المظلوم السويدي مدير عام الدورة على أهمية الاستعداد لتأمين عوامل النجاح للعرس البارالمبي الكبير لدول غرب أسيا بشكل يعزز السمعة الطيبة لإمارة الشارقة والدولة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، وقال خططنا بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة تجري وفق المعتاد لتأمين كافة المرافق وضمان سلاسة الإجراءات في الدخول والخروج وتنقل البعثات والوفود الرياضية.

وأشار حيدر طالب أربيع رئيس لجنة التسكين والمواصلات ، وبالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية بشرطة الشارقة ، ستعمل على تهيئة المناخ الملائم لاستقبال كبار الشخصيات ورؤساء الوفود والمسؤولين والزوار من مختلف أنحاء دول العالم.

مثمناً الجهود الأمنية لشرطة الشارقة والتي تعد إحدى الحلقات المهمة في منظومة التجهيز للدورة ، حيث أوكلت إليها مهمة تأمين الأبطال الرياضيين من ذوي الإعاقة وتسيير الحركة المرورية، إضافة إلى توفير الغطاء الأمني لجميع مواقع فعاليات الدورة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز