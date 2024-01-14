استضافها نادي دبي للبولو والفروسية،..«بن دري» بطل كأس إعمار للبولو 2024

المصدر: دبـي – فائز بجبوج

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توج فريق بن دري بطلاً لبطولة بطولة «كأس إعمار للبولو 2024»، والتي استضافها نادي دبي للبولو والفروسية، بفوز مثير على فريق بنجاش بنتيجة ثمانية أهداف ونصف مقابل ثمانية أهداف لفريق بنجاش الوصيف، وحل فريق أبوظبي ثالثاً بختام البطولة، التي شهدت مشاركة 5 فرق، معظم عناصرها من المواطنين، إلى جانب اللاعبين العرب والمحترفين، الذين مثلوا فرق الإمارات للبولو، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق بن دري، بقيادة الأخوين راشد ومحمد بن دري، ومعهما ماركوس سولاري واستيبان بانيلو، وفريق أبوظبي للبولو، بقيادة فارس اليبهوني، وفريق بنجاش، بقيادة حيدر بنجاش، وفريق لامار، بقيادة ريان العجاجي ومعه خالد العمران، وتنافسوا للفوز بكأس النسخة الرابعة للبطولة، وبجوائزها البالغة 120 ألف درهم إماراتي.

فوز

نجح فريق بن دري في إنهاء المباراة الختامية لصالحه بفارق نصف جول، وفي تصنيف رياضة البولو، بختام المباراة المثيرة، والتي حبست أنفاس الجميع، وخاصة في شوطها الرابع، والذي انطلق بنتيجة ثمانية أهداف ونصف لفريق بن دري مقابل ثلاث أهداف لفريق بنجاش، والذي شهد طفرة ملحوظة لفريق بنجاش، محاولاً قلب موازين المباراة، والسيطرة لفريق بن دري على مجريات الأشواط الثلاثة الأولى، ولم يسعفه الوقت ليحسم فريق بن دري المباراة لصالحه، ويفوز بكأس البطولة.

تتويج

عقب ختام الحدث الرياضي، قام كل من: أحمد سعيد الفلاسي الرئيس التجاري في إعمار العقارية، وليزا ماثيوز المديرة العامة للنادي، بتتويج الفائزين، وتكريم المميزين، حيث تم تتويج فريق بن دري بكأس البطولة، والكؤوس والهدايا التذكارية، إلى جانب مبلغ 80 ألف درهم إماراتي مخصص للفريق البطل، وحصل فريق بنجاش الوصيف على 40 ألف درهم، والهدايا التذكارية لفريق أبوظبي الثالث، عقب فوزه في ختام الدورة الثلاثية بين الفرق الثلاثة المتعادلة على المركز الثالث، والتي أسفرت عن فوز فريق لامار رابعاً، والإمارات خامساً، وطال التكريم فريق «بانثرز» الفائز بمباراة الناشئين.

علاقة وثيقة

من جهته، أشاد أحمد سعد الفلاسي الرئيس التجاري في إعمار العقارية، بالنجاح الكبير الذي رافق جميع فعاليات البطولة، والتي تحرص إعمار العقارية على إقامتها سنوياً بنادي دبي للبولو والفروسية، وأوضح أن الأجندة السنوية للشركة مليئة بالأحداث الرياضية بمختلف مواقعها، وأكد على عمق العلاقة الوثيقة بين إعمار والرياضة بشكل خاص، وتحرص على وجودها في معظم المحافل وكبريات البطولات الرياضية المحلية والخارجية، وخاصة برياضة الفروسية.

تهنئة

بدورها، قالت ليزا ماثيوز المديرة العامة للنادي «فخورون للغاية بدعمنا لهذه البطولة المرموقة، حيث كان من الرائع استضافة مثل هذه الفرق الموهوبة، ومشاهدة المستوى الاستثنائي لرياضة البولو، الذي تم تقديمه في البطولة، وأوجه التهنئة لفريق «بن دري» على أدائهم المتميز وفوزهم بالكأس، كما نعرب عن امتناننا لكافة شركائنا ومجتمع البولو وجمهور اللعبة».

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