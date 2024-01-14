الألماني بارسكوف بطل دولية الفجيرة لتنس الشباب

المصدر: الفجيرة - البيان

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اختتمت في نادي الفجيرة للتنس منافسات بطولة الفجيرة الدولية للشباب للتنس، أول من أمس، بتنظيم اتحاد الإمارات للتنس وإشراف الاتحاد الدولي، واستضافها نادي الفجيرة للتنس بمشاركة 114 لاعباً ولاعبة من 48 دولة، وأسفرت النتائج عن فوز اللاعب الألماني بارسكوف بالمركز الأول لفئة الشباب بعد فوزه على المكسيكي ريوز تيرادو (7-5) و(6-2)، بينما فازت الصينية جين شو بالمركز الأول في فئة الشابات بعد فوزها في النهائي على الروسية ايفريموفا (6-4) و(6-2)، وفاز الثنائي الفرنسي بريتين تيميو ومواطنه ليفيت نوفكيرجكا بالمركز الأول في فئة زوجي الشباب بعد فوزهما على الثنائي التشيكي جودورا والمكسيكي تيرادو (7-6) و(7-5)، بينما فاز في فئة الزوجي للشابات الروسيتان كايبارا ديانا ومواطنتها سنغريفا انا، بعد تغلبهن في النهائي على التايوانية ليا والصينية جين شو (6-2) و(6-1).

من جانبه، وصف عبد الغفور بهروزيان البطولة أنها ظهرت بشكل مميز بفضل جهود اتحاد الإمارات للتنس وإدارة النادي، موضحاً أنها إحدى أفضل البطولات التي استضافها النادي بسبب مشاركة لاعبين بتصنيفات دولية عالية تمكنوا من مستوى فني مميز، كما قدم بهروزيان شكره وتقديره لاتحاد الإمارات للتنس للجهود التي بذلها خصوصاً مع مشاركة لاعبين من 48 دولة في رقم قياسي غير مسبوق، مثمناً المستويات الفنية المميزة التي قدموها خلال المنافسات، مؤكداً أن الفجيرة تحرص دائماً على تحقيق أعلى درجات النجاح عند استضافتها وتنظيمها للبطولات، وأقيمت المباريات النهائية بحضور مديرة النادي هانية ريكي والتي عبرت عن سعادتها لنجاح البطولة في كل الجوانب.

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