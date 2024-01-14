كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور .. "22" يفوز بـ"رمز" القرموشة - فرخ

المصدر: وام

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اقتنص الطير "22" لغانم علي بن حموده لقب شوط الرمز للقرموشة -فرخ فئة العامة ملاك في افتتاح منافسات اليوم الثالث لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي انطلقت قبل يومين وتستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، واحتل "غند" لسعيد عبد الله حليس الفلاسي المركز الثاني، فيما احتل المركز الثالث "تغرودة" لعبد العزيز عبد الله سعيد الكندي.

وأسفرت منافسات شوط التلواح الأول للقرموشة – فرخ فئة العامة ملاك عن تحليق " جي1" لعمران فالح محمد النعيمي بالمركز الأول، فيما حل ثانياً "غارة" لمحمد مبارك محمد الهاجري، وجاء في المركز الثالث "جي 45" لراشد عبد الله المري، وفي شوط التلواح الثاني للقرموشة – فرخ للعامة ملاك كان اللقب من نصيب "جي 47" لنهيان عبد الله حمد المري، واحتل المركز الثاني "277" لأحمد صغير الكتبي وجاء ثالثاً " جا 8" لعلي عبد الله حمد المري.

وحلق "جي 7" لراشد عبد الله حمد المري بلقب شوط التلواح الأول للقرموشة – جرناس للعامة ملاك، وحل ثانياً "جا2" لحمد عبد الله حليس الفلاسي، وفي المركز الثالث جاء "فبركه" لحمد عبد الله حليس الفلاسي أيضاً.

واختتم " غيبهان" لسعيد عبد الله حليس الفلاسي منافسات اليوم الثالث بالتتويج بلقب شوط التلواح الثاني للقرموشة – جرناس للعامة ملاك، واحتل المركز الثاني "قمرا" لناصر بطحان سلطان المنصوري، وجاء ثالثاً "053" لمبارك مطر بن هواش الخييلي.

وتختتم غدا "الإثنين" منافسات فئة العامة ملاك بإقامة خمسة أشواط تبدأ بشوط الرمز للجير بيور- فرخ يعقبه شوطي التلواح الأول والثاني للفئة نفسها، فيما تختتم منافسات اليوم الرابع بشوطي التلواح للجير بيور – جرناس.

وانطقت منافسات النسخة الحادية عشرة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة الجمعة الماضي وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 600 صقار و3200 صقر من مختلف أنحاء الدولة وتتضمن 100 شوط أبرزها أشواط أصحاب السمو الشيوخ والعامة ملاك والعامة مفتوح فضلاً عن أشواط دول مجلس التعاون الخليجي.

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