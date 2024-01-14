سباق النخبة في «السلم للدراجات الهوائية» اليوم

المصدر: دبي- عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يرسم 314 دراجاً،من 42 جنسية اليوم، لوحة زاهية عن جمال الطبيعة وروعتها من سد حتا إلى محمية المرموم بدبي .

وذلك خلال مشاركتهم في سباق النخبة ضمن النسخة الثامنة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام بتوجيهات وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل.

وينطلق السباق من سد حتا وسط المناظر الجبلية الخلابة ويمتد لمسافة 182 كلم وصولاً إلى منطقة سيح السلم في محمية المرموم الصحراوية، أكبر محمية طبيعية غير مسيّجة في دولة الإمارات، ليقدم بذلك السباق لوحة جميلة عن سحر الطبيعة في دبي وجمالها اللامتناهي.

وجاءت إضافة السباق إلى روزنامة الموسم الجديد للبطولة، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة لتطوير منطقة حتا وتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية ورياضية نموذجية، في ضوء ما تمتلكه من مقومات تجمع بين عناصر جمال البيئة الطبيعية من جبال وسهول وأجواء رائعة.

حيث سيشكل مسار السباق فرصة للمشاركين وللمشاهدين عبر قناة دبي الرياضية للتعرف عن طبيعة دبي وتضاريسها المتنوعة، التي تضم الجبال الحجرية في منطقة حتا والصحاري الرملية التي تحتضن أجمل الكثبان الرملية في محمية المرموم.

وهذه المرة الثانية التي ينطلق فيها أحد سباقات البطولة من منطقة حتا، حيث سبق أن أقامت اللجنة المنظمة سباق حتا إكسبو تزامناً مع إقامة معرض إكسبو 2020 دبي خلال شهر يناير 2022.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق السباق، عبر تأمين المسار وتسجيل المشاركين حيث سيكون السباق مخصصاً لدراجي الأندية والمحترفين المقيمين بالدولة، الهواة الإماراتيين واتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، بنظامي الفردي، والفرقي بحيث يضم كل فريق من 3 إلى 7 دراجين.

ويتضمن مسار السباق 4 محطات للسرعة (سبرينت) بواقع محطتين على الطريق العام بين حتا ودبي ومحطتين داخل منطقة السلم ويتم منح الدراجين الأربعة الفائزين في المحطات نقاطاً حسب ترتيب وصولهم وهي 5 و3 و2 ونقطة واحدة، وفي نهاية السباق يتم منح جائزة للدراج الذي حصد أكبر عدد من النقاط.

12 حكماً مواطناً

ويشارك 12 حكماً مواطناً في إدارة منافسات السباق بقيادة الحكم العام علي سيف اليعربي، إضافة إلى 3 حكام متدربين تم ضمهم إلى طاقم الحكام بقرار من اللجنة المنظمة العليا للبطولة بهدف الاحتكاك وكسب الخبرة لتجهيزهم للمستقبل.

وتضم النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية أربع سباقات هي سباق النخبة والسباق إلى الفضاء المخصص للهواة الرجال وسباق السلم الصحراوي المفتوح وسباق النخبة للسيدات ستقام خلال شهري يناير وفبراير 2024، ويبلغ مجموع جوائز البطولة ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف درهم.

وتعتبر بطولة السلم للدراجات الهوائية الحدث الأكبر من نوعه في العالم على صعيد سباقات الهواة من حيث تنوعها ومستويات المشاركين والجوائز المقدمة.

وتتعاون عدة جهات من شركاء النجاح في دعم البطولة والسباق، مثل: القيادة العامة لشرطة دبي، مجلس دبي الرياضي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وقناة دبي الرياضية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وغيرها.

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