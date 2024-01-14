«الأسمر» يقتنص الرمز في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

المصدر: أبوظبي - وام

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فاز الصقر«الأسمر» لعبد العزيز عبد الله سعيد الكندي، بلقب شوط الرمز للجير شاهين - فرخ فئة العامة ملاك، في افتتاح منافسات اليوم الثاني من النسخة الـ 11 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور.

وتقام البطولة التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين في ميدان الفلاح، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 600 صقار، و3200 صقر من مختلف أنحاء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وحسم «الأسمر» الفوز بفارق بسيط في شوط الرمز، بعد منافسة قوية مع «S02» لحمد سلطان العرياني، وجاء ثالثاً «مبهر» لسلطان علي مصبح النيادي.

وتصدر «X» لفهد محمد سالم بن صقر المنصوري، منافسات شوط التلواح الأول للجير شاهين - فرخ فئة العامة ملاك، وجاء ثانياً «الخضر» لعبد العزيز عبد الله سعيد الكندي، وثالثاً «كروز» لسالم غانم الزحمي.

وحصد «19» لغانم علي بن حمودة، لقب شوط التلواح الثاني للجير شاهين - فرخ فئة العامة ملاك، وجاء ثانياً «51» لمبارك سالم المرر، وثالثاً «A09» لعلي سعيد سهيل حارب العميمي.

وظفر «نوماس» لسلطان راشد آل مانع المنصوري بلقب الشوط الأول للتلواح للجير شاهين - جرناس فئة العامة ملاك، وجاء ثانياً «سويد» لأحمد محمد جمعة بتال المرر، وثالثاً «مرعب» لفرج علي المهري المزروعي.

واختتمت منافسات اليوم الثاني بإقامة شوط التلواح الثاني للجير شاهين - جرناس، الذي شهد تتويج الصقر «11» لعبد الله راشد المنصوري، وجاء ثانياً «S45» لراشد سهيل المري، وثالثاً «عقاب» لغدير محمد غدير المنصوري.

وتتواصل منافسات البطولة اليوم بإقامة 5 أشواط للعامة ملاك، منها شوط الرمز للجير قرموشة - فرخ، وشوطان لمنافستي التلواح لنفس الفئة، والجير قرموشة - جرناس.

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