إسبانيا تتصدر «جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تصدر الفريق الإسباني منافسات اليوم الأول من جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار الشراعي، وتستضيف أبوظبي البطولة للمرة الأولى.

ضمن بطولة العالم Sail GP، بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي في ميناء زايد بأبوظبي، وسط حضور جماهيري غفير بلغ 3500 متفرج من عشاق رياضة الإبحار الشراعي، وجاء الفريق النيوزيلندي في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن نظيره الإسباني، بينما حل فريق الولايات المتحدة في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، وجاء في المركز الرابع الفريق الكندي ثم فرق فرنسا، أستراليا، الدنمارك.

منافسة

وستكون المنافسة على أشدها اليوم، في ظل فارق النقاط الضئيل بين فرق المقدمة. وكان قائد الفريق الإسباني دييغو بوتين تمكن بمساعدة طاقمه من تحويل التأخر في السباق الأول، حيث حصدوا نقطة واحدة فقط، إلى صدارة الترتيب العام بحصد 10 نقاط في السباق الثاني ومثلها في السباق الثالث.

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