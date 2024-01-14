«زلزال 77» بطل «دبي للشراعية 22 قدماً»

المصدر: دبي - البيان

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خطف القارب «زلزال 77» لمالكه مروان المرزوقي، وبقيادة ابنه النوخذة عبدالله، الأضواء مرة أخرى في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، بعدما تصدر وبجدارة سباق الجولة الثانية الختامية، معانقاً المركز الأول، ومعتلياً صدارة فئة الشباب تحت 21 عاماً، للمرة الثانية على التوالي.

فيما نجح القارب «خداع 76» لمالكه الشيخ ناصر بن عيسى بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة سيف علي معيوف في الفوز بالمركز الأول لفئة الناشئين تحت 16 عاماً، في السباق المثير الذي جرت أحداثه في شواطئ جميرا، بالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم، وكأول فعالية رياضية لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية في 2024.

وشهد الحدث مشاركة كبيرة من النواخذة والبحارة في فئتي الشباب تحت 21 عاماً، والناشئين تحت 16 عاماً،

وسجل السباق ظاهرة فريدة، تمثلت في منافسة ساخنة بين الشقيقين عبد الله ومحمد مروان المرزوقي، قائدي القاربين «زلزال 77» و«نمران 81»، حيث حقق عبدالله المركز الأول، فيما حل شقيقه محمد في المركز الثاني لفئة الشباب، وذهب المركز الثالث لطاقم القارب «سلطان الخير 32» لمالكه ناصر المرزوقي، وبقيادة النوخذة محمد صالح جاسم.

وجمعت فئة الناشئين نخبة من أبطال المستقبل تحت سن 16 عاماً، حيث كان الامتياز لطاقم القارب «خداع 76»، وحل القارب «الخياي 49» لمالكه محمد عبد الرحيم المرزوقي، وبقيادة النوخذة سيف خالد المرزوقي، ثانياً.

وحرص محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المدير التنفيذي، على متابعة مراحل السباق، فيما قام محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتسليم الكؤوس إلى أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، في فئتي الشباب والناشئين.

وأشاد محمد سيف المري بمستوى المشاركة في الحدث، والنجاح الكبير للسباق، والذي تميز بالناحية التكتيكية.

وأبدى عبدالله مروان المرزوقي نوخذة القارب «زلزال 77»، سعادته الكبيرة بالتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي ، مبيناً أن عوامل الفوز كثيرة، تتمثل في جهود الطاقم، وتوجيهات (معلمه) ووالده النوخذة مروان المرزوقي.

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