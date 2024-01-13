فليتوود وماكلروي يتنافسان على كأس دبي انفيتيشينال للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يتنافس غداً الإنجليزي تومي فليتوود والإيرلندي وروري ماكلروي على كأس بطولة دبي انفيتيشنال للغولف وحقق فليتوود 63 ضربة في اليوم الثالث للبطولة، فيما استطاع ماكلروي تسجيل 67 ضربة.

ويبحث فليتوود عن فوزه الأول في دبي والسابع في جولة دي بي ورلد وأنهى عام 2023 بحصوله على المركز الثاني في بطولة جولة دي بي ورلد.

من ناحية أخرى شهدت بطولة الفرق «برو – آم» مشاركة كل من فليتوود ومكيلروي، وحقق شريك فليتوود، علي فتوريشي اللقب في منافسات 54 حفرة بتسجيل 24 ضربة تحت البار، وانتهى مضيف البطولة عبد الله النابودة، بنفس الإجمالي ولكنه خسر في العد التنازلي.

وتسلم فتوريتشي الكأس خلال حفل توزيع الجوائز بعد الجولة النهائية، كما فاز بجائزة ثانية لأفضل نتيجة فريق في يوم السبت بالعد التنازلي، بعد تسجيله 62 ضربة تحت البار.

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