بطولة البنات تدشن موسم الريشة الطائرة

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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دشنت، بطولة البنات للفئات العمرية تحت سنوات 11 و13 و15، موسم الريشة الطائرة 2024، وأقيمت البطولة على مدار يوم واحد في أكاديمية اكسترا الرياضية في الشارقة، ونظمها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، بمشاركة 56 لاعبة من 4 أندية هي نادي النصر ونادي أبوظبي لألعاب المضرب وأكاديمية اكسترا الرياضية ومركز عائشة بنت عثمان للريشة الطائرة.

وأعربت نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة عن سعادتها بانطلاق الموسم الجديد للريشة الطائرة وسط طموحات كبيرة بمواصلة العمل والجهود لتطوير اللعبة والارتقاء بها في الإمارات، بعدما شهد الموسم الماضي العديد من النجاحات على صعيد استضافة عدد من البطولات الدولية والقارية وقطع أشواطاً متقدمة في تنفيذ استراتيجية الاتحاد التطويرية.

وقالت: اعتمدنا تنظيم العديد من البطولات والفعاليات ضمن روزنامة الموسم الجديد ما يعزز خطتنا الطموحة للارتقاء بالريشة الطائرة وتطوير المنتخبات الوطنية والمدربين والحكام واللاعبين.

12 بطولة



وتتضمن روزنامة اتحاد الريشة الطائرة 12 بطولة ضمن فئتين مختلفتين الأولى للفئات العمرية الصغيرة (بطولات الصغار) وتتضمن 8 بطولات منها بطولة الدولة للبنين للفئات العمرية (تحت سنوات 11 و13 و15) 20 يناير الجاري في أكاديمية اكسترا الرياضية، إضافة إلى 4 بطولات أخرى للفئات العمرية نفسها (بنات وبنين) والمقررة خلال أشهر مايو وسبتمبر ونوفمبر 2024.

أما الفئة الثانية فتشمل بطولات الكبار وتحت 17 عاماً، وتتضمن 4 بطولات منها بطولة الدولة الأولى للشباب تحت 17 عاماً والعموم 2 و3 مارس المقبل في أكاديمية اكسترا في الشارقة، وبطولة الدولة الثانية للشباب تحت 17 عاماً والعموم 25 و26 مايو 2024 بنادي النصر، وبطولة الدولة الثالثة للشباب تحت 17 عاماً والعموم 14 و15 سبتمبر 2024 في أكاديمية اكسترا في الشارقة، ويختتم الموسم ببطولة الدولة الرابعة للشباب تحت 17 عاماً والعموم 16 و17 نوفمبر 2024 في مجمع زايد في الفجيرة.



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