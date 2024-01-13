بني ياس يشارك في البطولة العربية للطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يشارك بني ياس في البطولة العربية للأندية أبطال كرة الطائرة للرجال، والمقررة في الأردن، خلال الفترة من 17 إلى 29 فبراير المقبل، وتشهد البطولة غياباً تاماً لأندية مصر، تونس، الجزائر والمغرب، ما يزيد من فرص الأندية الخليجية في المنافسة بقوة على اللقب.

ويتنافس بني ياس على اللقب، مع أندية شباب الحسين وشباب عيرا الأردنيين، كاظمة والبرقان الكويتيين، النجمة ودار كليب البحرينيين، السويحلي والأهلي بنغازي الليبيين، قطر والشرطة القطريين، وغاز الجنوب ومصافي الشمالي العراقيين، والسيب العماني.

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