ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن.. 52 متسابقاً يشاركون فى ماراثون اليوم الوطني للهجن

المصدر: وام

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تصدر ماراثون اليوم الوطني للهجن، الذي نظمته إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، المشهد ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن في المرموم، بمشاركة كبيرة من 52 متسابقاً تنافسوا في سباق مفتوح لمسافة 11 كلم، وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير مع الحدث الأبرز من نوعه للحفاظ على هذا النوع من الموروث الشعبي.

وحقق عبيد محمد الخاطري المركز الأول في السباق على ظهر المطية "هداد" بزمن وقدره 21.23.47 دقيقة، وجاء مطر محمد الحميري ثانيًا بفارق ثوانٍ قليلة على ظهر المطية "ظنون" بزمن 21.26.10، فيما ذهب المركز الثالث إلى حميد عبد الله الهاجري على ظهر المطية "فعال" بزمن 21.43.30 دقيقة. وذلك بعد تنافس كبير وتقارب في التوقيت.

وتم تتويج الفائزين بحضور سعادة عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وعلي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن.

وقال بن دلموك: "فخورين بتزامن السباق الرئيسي لماراثون اليوم الوطني للهجن، مع مهرجان سمو ولي عهد دبي، هذه الفعالية المتميزة لواحد من أهم رموز التراث الوطني في الدولة، والتي تُظهر مدى اهتمام سموه في استدامة الهوية الوطنية والموروث الشعبي بين عيال البلاد.

وأضاف : كنا حريصين على إقامة سباقين تمهيديين للماراثون، للوقوف على جاهزية المشاركين، ولضمان تقديم مستوى يليق باسم هذا المهرجان الوطني ونتطلع أن يكون الماراثون قد حقق الأهداف المنشودة لنا في الحفاظ على هذا الموروث .. مشاركة غير مسبوقة لأبناء الوطن في هذا الماراثون، حيث وصل عدد المشاركين إلى 52 مشاركا، والذي أسعدنا هو المعدّل الصغير لأعمار المشاركين، والذي أعطانا مؤشرا واضحا بأننا نسير على الخط الصحيح وفي نسق تصاعدي، وبأن عشاق الهجن في ازدياد وشغف دائم لهذه الرياضة العريقة والمتأصلة في جذورنا، لذلك سنواصل في رؤيتنا وأهدافنا المتمثلة في تقديم كل الدعم لها، والاستمرار في الحفاظ عليها بالشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع نادي دبي لسباقات الهجن.

من جانبه عبر عبيد محمد الخاطري عن سعادته بالفوز بسيف الماراثون اليوم الوطني للهجن، مشيراً إلى أن السباقين التمهيديين اللذان سبقا الماراثون منحاه الثقة والقدرة على الفوز، وسط المنافسات القوية التي امتدت طوال مراحل السباق.

واعتبر مطر محمد الحميري صاحب المركز الثاني، أن المشاركة في فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن إنجاز ووسام شرف لكل راكب هجن..



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