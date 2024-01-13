تألق «مسكت» في انطلاقة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

المصدر: أبوظبي - وام

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فاز «مسكت» لمحمد علي عبدالله الربيعي بلقب شوط الرمز للجير تبع فرخ - فئة العامة ملاك، في انطلاقة منافسات النسخة الـ11 من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وجاء ثانياً الطير «شبا» لناصر بطحان سلطان المنصوري، وثالثاً «مروح» لزايد محمد ثعلوب سالم الدرعي.

وفي شوط التلواح الأول للجير تبع فرخ فئة العامة ظفر «كيف» لناصر المنصوري بالصدارة، وجاء ثانياً «عاصوف» لراشد أحمد بن مجرن، وثالثاً «كايف» لناصر المنصوري.

وكانت الصدارة في شوط التلواح الثاني للجير تبع - فرخ فئة العامة ملاك من نصيب «الحمر» لأحمد خلف المنصوري، وجاء ثانياً «دفندر» لعلي شخبوط الكعبي، وثالثاً «550» لأحمد صغير الكتبي.

وتوج «شكلان» لسعيد أحمد بن الشيخ بلقب منافسات شوط التلواح الأول للجير تبع - جرناس فئة العامة ملاك، وجاء ثانياً «تي 10» لسلطان راشد المنصوري، وثالثاً «تي 24» لمحمد سعيد الصريدي.

وانطلقت المنافسات أمس بميدان الفلاح بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 3200 صقر تم توزيعها على 100 شوط.

وتتواصل اليوم منافسات فئة العامة ملاك، ويشهد جدول الفعاليات إقامة 5 أشواط بواقع 3 أشواط للجير شاهين - فرخ من بينها شوط الرمز، وشوطان للجير شاهين جرناس.

وتتضمن البطولة 7 فئات هي الشيوخ والعامة ملاك والعامة مفتوح والعامة هواة وفئة دول مجلس التعاون الخليجي وفئة الإنتاج المحلي وفئة السيدات.

وخصص نادي أبوظبي للصقارين 27 مليون درهم للفائزين في مختلف الأشواط، وتعد هذه البطولة من أكبر البطولات في قيمة الجوائز وعدد المشاركين وأيام المنافسات.

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