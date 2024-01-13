«أم الألعاب» تدشن «بطولات فزاع» 7 فبراير

المصدر: دبي - البيان

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اطلع مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم في اجتماعه الأول لعام 2024 برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، على استعدادات النادي لتنظيم بطولات فزاع الدولية 2024 .

والتي تدشنها ألعاب القوى خلال الفترة من 7 إلى 15 فبراير المقبل، تليها رفعات القوة والقوس والسهم 28 فبراير إلى 7 مارس. وناقش المجلس مقترح مكتب بطولات فزاع الخاص بإضافة بطولات جديدة السباحة البارالمبية، كرة الطاولة، التزلج على اللوح البارالمبي ودمج لعبتي الدراجات اليدوية وسباق بارامارثون مع غير «أصحاب الهمم» بما يتناسب مع أجندة الاتحادات الدولية.

وأكد مجلس الإدارة أن رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قد تحققت حينما وجه سموه بإقامة بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم.

حيث كان يهدف سموه لدمج هذه الفئة في المجتمع عبر بوابة الرياضة لتصبح بطولات فزاع نموذجاً رائداً ومركزاً للتميز الرياضي بعد تدشين النسخة الأولى عام 2009 وأبان المجلس أن متابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي راعي بطولات فزاع، عززت النجاحات لتلعب البطولات دوراً مهماً في تطوير الحركة الرياضية لأصحاب الهمم في العالم.

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