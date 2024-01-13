منافسات قوية في ختام «فزاع للصيد بالصقور»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسدلت منافسات أشواط «الشيوخ» الستار على بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، بعد منافسات جاءت قوية وسط مشاركة كبيرة لنخبة الصقارين بأكثر من 3200 طير في مختلف الفئات التي أقيمت في منطقة الروية بدبي، بتنظيم من إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وجوائز مالية تزيد على 17 مليون درهم.

وجاء ختام منافسات «الشيوخ» مليئاً بالندية والمنافسة، مع ارتفاع مستوى الفرق والصقارين المشاركين، وتحليق نخبة الصقور في سماء المنافسات من أجل تحقيق أفضل الأزمنة للتفوق في الحدث البارز على صعيد هذه الرياضة التراثية العريقة. وشهدت أشواط بيور جير، اقتناص فريق «النيف» للمركزين الأول والثاني في شوط رمز فرخ، بواسطة الطير «بي 38»، والطير «بي 18» على التوالي.

فيما ذهب المركز الثالث لفريق الوصل بالطير «بي 12». وتفوق في شوط الرمز بيور جير جرناس، فريق «إف 3» بالطير «12» بزمن 17.222 ثانية، أما المركزان الثاني والثالث فكانا من نصيب فريق «إف 3 اس» بالطير «بي 64» بـ 17.338 ثانية، وبالطير «بي 02» بـ 17.380 ثانية.

وعاد فريق «النيف» ليكسب رمز شوط القرموشة فرخ، بالطير «جي 86» بزمن 17.063 ثانية، يليه فريق «اليلايس» بالطير «سي 18» بـ17.263 ثانية، ثم فريق «إف 3 ار» بالطير «جي 01» بـ17.558 ثانية.

كما تفوق «إف 3 ار» في رمز شوط قرموشة جرناس بالطير «جي 90» بزمن 16.785 ثانية، يليه الظفرة فالكون بالطير «جي 317» بـ16.831 ثانية، ثم «إم7» بالطير «صعايب» بـ17.943 ثانية.

وفي ختام المنافسات توج كل من راشد الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الفرق الحاصلة على المراكز الأولى، بحضور راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومحمد عبدالله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز