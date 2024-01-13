«بن دري» يواجه «بنجاش» في نهائي كأس إعمار ماستر للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يواجه اليوم فريق «بن دري» للبولو منافسه التقليدي فريق «بنجاش» للبولو لتحديد بطل ووصيف بطولة كأس إعمار ماستر للبولو 2024.

والتي ينظمها ويستضيفها نادي دبي للبولو والفروسية وبدعم من شركة إعمار العقارية وانطلقت 4 الجاري وبمشاركة 5 فرق تنافست للفوز بكأس النسخة الرابعة للبطولة الأولى من نوعها في المنطقة والتي تقدم جوائز نقدية للاعبين المشاركين، تبلغ 120 ألف درهم إماراتي. ويخوض الفريقان المباراة بأوراق مكشوفة من حيث القوة والتحدي ويتوقع أن يتم الحسم في اللحظات الأخيرة من المباراة من واقع مواجهات الفريقين السابقة التي تتسم بالندية دائماً.

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