82 سفينة في سباق دبي للشراعية 60 قدماً اليوم

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق في شواطئ دبي ظهر اليوم سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً -الجولة الثانية من بطولة دبي- والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية .

ضمن روزنامة الموسم الرياضي البحري 2023 - 2024 وبالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم. ويأخذ الحدث أهمية خاصة لدى الملاك والنواخذة والبحارة.

حيث يعد أول السباقات في العام 2024، كما يمثل السباق الجولة الثانية في بطولة دبي للموسم الرياضي 2023 - 2024 والبروفة لسباق كرنفال القفال رقم 33 الذي ينطلق من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي في أبريل المقبل.

ويجمع الحدث 82 سفينة أكدت مشاركتها في السباق مع إغلاق باب التسجيل أمس.

تحضيرات

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن كافة التجهيزات اكتملت لإنجاح التظاهرة الكبيرة والمرتقبة مشيداً وموجهاً الشكر الجزيل إلى شركاء النجاح من الدوائر والمؤسسات الوطنية التي تدعم وتقف دائماً وراء نجاح كافة الفعاليات والسباقات التي ينظمها النادي.

وأوضح أن اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تراقب عن كثب كافة التقارير الواردة حول حالة البحر وسرعات الرياح مبيناً أن النشرة البحرية مبشرة بأجواء مثالية ترافق وقت السباق الذي سيكون بعد فترة الظهيرة مع توفر معدل سرعات رياح مناسبة.

وتوقع مشرف عام الحدث سباقاً ناجحاً بفضل الاستعداد الجيد من الأطقم المشاركة وجاهزيتها لخوض المنافسة ونظراً لأهمية السباق كونه يمثل الجولة الثانية في بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً 2023 - 2024 والتي تضاف نقاطها إلى سباق صدارة الترتيب العام للبطولة مع نهاية الموسم، فضلاً عن أن السباق يعد أول فعالية لهذه الفئة في عام 2024.

إضاءة

الجدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نظم سباق الجولة الأولى من بطولة للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، أكتوبر الماضي وشهد السباق تتويج طاقم السفينة «زلزال 25»، بقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي بطلاً للسباق فيما حصل طاقم السفينة «التبر 55» بقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري على المركز الثاني وحل طاقم السفينة «نمران 211» بقيادة النوخذة علي عبدالله المرزوقي في المركز الثالث.

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