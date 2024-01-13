«دبي الرياضي» يطلق مبادرة تطوير مواهب المبارزة

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مجلس دبي الرياضي مبادرة جديدة لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية الوطنية في لعبة المبارزة من عمر 10 إلى 12 سنة، تستمر لمدة 4 سنوات.

وذلك بالتعاون مع اتحاد الإمارات للمبارزة وأكاديمية إم كيه للمبارزة، وتقام فعالياتها في مقر الأكاديمية بمجمع حمدان الرياضي.

وتهدف المبادرة إلى تطوير رياضة المبارزة في الدولة وزيادة أعداد الممارسين في هذه الرياضة الأولمبية، وصناعة أبطال من أبناء الوطن من البنين والبنات قادرين على تمثيل الدولة في مختلف البطولات والمسابقات الدولية المستقبلية بما يؤهلهم للوصول إلى أعلى المستويات والحصول على ميداليات في دورات الألعاب الأولمبية مستقبلاً.

وستنطلق الدورات التدريبية للمبارزين المواهب 20 فبراير المقبل، وتستمر مرتين في الأسبوع، وذلك يومي الاثنين والأربعاء ابتداءً من الساعة 4:30 مساءً حتى الساعة 5:30 مساءً.

وقال ميخائيل كوزيف، مدير ورئيس أكاديمية إم كي للمبارزة: «نقوم في أكاديمية (MK) للمبارزة بتطوير المهارات الفنية ودعم المسؤولية المجتمعية للشباب من خلال العمل الجماعي، والتضامن، والتحمل، واللعب النظيف، وتعزيز قدرات القيادة لديهم، وندرك ما يلزم لتحقيق نجاح المبارزة وكيفية استقطاب المواهب وتطويرها، وتحفيزها لتحقيق البطولات.

ونحرص على تقديم خبرتنا الرياضية من خلال تنظيم مجموعة متكاملة من برامج التدريب الفنية والبدنية والإعداد النفسي والتغذية السليمة، وتتمثل رؤية المبادرة في تمكين الفتيات والفتيان الإماراتيين الشبان من تعلم فنون المبارزة وتشجيع الشباب الإماراتي على اعتماد نمط حياة أكثر نشاطًا وصحة وسعادة».

وأضاف: «نسعى لتطوير نماذج ناجحة من الأبطال متشبعين بالقيم الإنسانية التي ستلهم الأجيال القادمة لتحقيق المزيد من النجاحات والبطولات لدولة الإمارات العربية المتحدة في رياضة المبارزة على المستويين الإقليمي والدولي؛ لذلك أدعو شباب وشابات الوطن للمسارعة في التسجيل؛ لأن الأماكن محدودة، ونعدهم بأنهم سيخوضون تجربة رياضية فريدة يكتشفون خلالها شغفهم برياضة المبارزة لتصبح جزءاً من مستقبلهم الرياضي».

يذكر أن مجمع حمدان الرياضي يستضيف 55 فعالية سنوياً، من بينها 20 بطولة دولية، كما يعد مقراً لأكثر من 20 أكاديمية، من بينها أكاديمية إم كيه للمبارزة، المنظمة للمبادرة.

كما أن المجمع جاهز لاستضافة 17 رياضة أولمبية وغير أولمبية، إلى جانب الفعاليات المجتمعية التي تتنوع ما بين سباحة وسلة وكاراتيه وملاكمة ومبارزة والريشة الطائرة، وغيرها من الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، كما استضاف مجمع حمدان الرياضي بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين عام 2022 وبطولة العالم للكاراتيه.

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